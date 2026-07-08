Quảng Ngãi tăng tốc lấy mẫu ADN hơn 13.600 mộ liệt sĩ

TPO - Quảng Ngãi đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với hơn 13.600 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trong tháng 10/2026, đồng thời tăng gấp đôi lực lượng lấy mẫu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.

Ngày 8/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm, đồng thời triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã tiếp nhận, xác minh hơn 500 nguồn tin liên quan đến công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, trong đó có 11 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác tìm kiếm và quy tập.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Từ các nguồn thông tin này, lực lượng chức năng đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh và 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia.

Song song với công tác tìm kiếm, và quy tập hài cốt liệt sĩ, tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN. Đến nay, toàn tỉnh đã lấy 2.615 mẫu hài cốt tại các nghĩa trang liệt sĩ với tiến độ bình quân đạt từ 80-100 mộ mỗi ngày.

Riêng trong Chiến dịch 500 ngày đêm, Quảng Ngãi đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 8/113 nghĩa trang liệt sĩ, tương ứng 705/13.656 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Quảng Ngãi hiện vẫn còn rất nhiều phần mộ chưa xác định được thông tin.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt hơn trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh đó, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi chủ động điều hành thống nhất công tác lấy mẫu, xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn, bảo đảm đầy đủ nhân lực, phương tiện và đẩy nhanh số hóa hồ sơ. Đồng thời, tăng cường quản lý dữ liệu phục vụ giám định ADN, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong phân tích, kết nối dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả xác minh, tìm kiếm.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu ADN trong tháng 10/2026. Để bảo đảm tiến độ, tỉnh sẽ nâng số đội lấy mẫu từ 4 lên 8 đội, phấn đấu đạt năng suất 160-200 mộ mỗi ngày, đồng thời tiếp tục khai quật tại khu vực đường Trường Chinh (phường Kon Tum và Đăk Cấm) cùng các địa bàn có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với hơn 13.600 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trong tháng 10/2026.

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 127 nghĩa trang liệt sĩ với 37.689 phần mộ, trong đó có 26 mộ tập thể. Đến nay, 16.758 phần mộ đã xác định đầy đủ thông tin, 5.134 phần mộ có một phần thông tin và còn 15.771 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Bên cạnh việc lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang trong tỉnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được mở rộng thông qua hoạt động phối hợp với các nước bạn Lào và Campuchia.