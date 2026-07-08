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[Clip] Khoảnh khắc người yêu liệt sĩ Huỳnh Văn Quên bật khóc khi hay tin tìm thấy hài cốt

Nguyễn Tiến

TPO - Suốt 58 năm giữ trọn lời hứa chờ người yêu, bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ngụ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) nghẹn ngào khi hay tin hài cốt liệt sĩ cùng di vật mang tên Huỳnh Văn Quên được tìm thấy dưới rãnh mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM.

Suốt 58 năm, bà Nguyễn Thị Lệ giữ trọn lời hứa với người yêu là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau khi ông hứa với bà trước giờ ra trận: "Anh đánh thắng trận này sẽ về cưới em".

Clip: "Em đã đợi được anh về rồi" – Khoảnh khắc nghẹn ngào của người yêu liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Người lính trẻ ấy đã anh dũng ngã xuống trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Bà Lệ vẫn ở vậy chờ người yêu đến hôm nay, khi mái đầu đã bạc trắng. Gần nửa thế kỷ, bà tự nguyện thay ông chăm sóc cha mẹ người yêu như một người con dâu trong gia đình.

Sau gần sáu thập niên, khi hay tin hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng có nhiều thông tin trùng khớp với người yêu, người phụ nữ 79 tuổi ấy đã không cầm được nước mắt.

Câu chuyện về tình yêu, lòng thủy chung và cuộc đoàn tụ muộn màng khiến nhiều người xúc động.

Nguyễn Tiến
#liệt sĩ #Huỳnh Văn Quên #tìm kiếm hài cốt #tình yêu #lòng thủy chung #đoàn tụ #chiến tranh

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