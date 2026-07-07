Vụ bé gái bị bạo hành ở TPHCM: Vì sao người mẹ chưa trình báo ngay?

TPO - Người mẹ từng im lặng khi phát hiện con gái bị bạo hành vì mang ơn người đã từng giúp đỡ nhưng sau đó đã quyết định làm điều đúng đắn để bảo vệ con.

Ngày 7/7, Công an phường Lái Thiêu (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Hiền Phúc (25 tuổi) để điều tra về hành vi "Hành hạ người khác". Phúc là người sống chung với chị Vy và bé gái trong thời gian xảy ra vụ việc.

Hình ảnh bé gái bị đối tượng Nguyễn Hiền Phúc dùng chân đạp vào lưng (ảnh cắt từ video chia sẻ trên MXH)

Trước đó, Phúc từng bị tòa án tuyên phạt 3 năm tù treo về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Sau khi vụ việc bạo hành bé gái được phát hiện, nạn nhân đã được mẹ đưa về sống cùng người thân. Gia đình cho biết hiện bé đang ở trong môi trường an toàn, sức khỏe và tâm lý vẫn đang tiếp tục được theo dõi.

Nhiều lần phát hiện con bị đánh

Trao đổi với Tiền Phong, chị Vy (26 tuổi) cho biết Phúc vốn là người quen. Trong thời gian làm ăn khó khăn, Phúc từng cho chị vay tiền và cho hai mẹ con chị ở nhờ. Sau khi hôn nhân tan vỡ, hơn một năm trước, chị Vy đưa con gái đến sống chung với Phúc.

Theo chị Vy, thời gian đầu, cuộc sống diễn ra bình thường. Tuy nhiên, sau đó chị nhiều lần phát hiện con gái có dấu hiệu bị đánh khi mình đi làm bên ngoài.

Những vết thương trên cơ thể bé gái được mẹ chụp lại, lưu giữ trước khi trình báo cơ quan chức năng.

“Mỗi lần về nhà thấy con bị thương, tôi đều hỏi và can ngăn nhưng rồi sự việc vẫn xảy ra”, chị Vy nói.

Không chỉ con gái, chị Vy cho biết bản thân cũng từng bị Phúc đánh, đe dọa. Dù nhiều lần nghĩ đến việc đưa con rời đi, chị chưa thể thực hiện vì chưa có nơi ở ổn định, kinh tế khó khăn, trong khi khoản tiền vay trước đó vẫn chưa trả hết.

“Tôi từng nghĩ phải đưa con đi nhưng lúc đó rất khó khăn. Vì được giúp đỡ trước đây nên tôi luôn có cảm giác mình đang mắc nợ, đang chịu ơn”, chị Vy chia sẻ.

Giữ lại bằng chứng trước khi trình báo

Theo lời kể của chị Vy, trong thời gian sống chung, chị tìm cách hạn chế con tiếp xúc với Phúc bằng cách xin gửi bé tại nhà trẻ. Tuy nhiên, chị vẫn phải ở lại căn nhà để đi làm, trả nợ theo yêu cầu của Phúc.

Nghi ngờ con bị bạo hành, chị âm thầm kiểm tra camera trong nhà mỗi khi phát hiện bé có thương tích. Những đoạn video ghi lại cảnh con bị đánh được chị sao lưu, lưu giữ.

Người mẹ âm thầm lưu giữ các đoạn camera ghi lại cảnh con gái bị bạo hành để làm bằng chứng tố giác.

Chị Vy cho biết, Phúc nhiều lần có hành vi bạo lực với con gái nhưng chị chỉ giữ được ba đoạn video. Ngoài ra, chị cũng chụp lại các vết thương của con và nhờ người quen giữ giúp.

Sau khi gửi con tại nhà một cô giáo gần một tháng, nhận được sự động viên của người thân, bạn bè, chị Vy quyết định nhờ người đăng tải các hình ảnh, video lên mạng xã hội và đến công an trình báo.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải bảo vệ con, không thể để tình trạng này tiếp tục”, chị Vy nói.

Hiện chị Vy và con gái đã chuyển ra ngoài sinh sống. Người mẹ tiếp tục làm việc, gửi con tại nhà cô giáo trong thời gian đi làm. Cha ruột của bé cũng đã biết sự việc và dự kiến phối hợp làm việc với cơ quan điều tra.

Theo UBND phường Lái Thiêu, tối 3/7, Công an phường tiếp nhận thông tin tố giác liên quan đến vụ việc. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định Phúc đã ba lần đánh bé gái vào các ngày 16/1, 26/3 và 22/4.

Nguyễn Hiền Phúc bị Công an phường Lái Thiêu tạm giữ.

Cụ thể, vào ngày 16/1, khi bé quấy khóc, Phúc bế bé lên rồi dùng tay bịt miệng. Đến ngày 26/3, với lý do bé không chịu ăn, Phúc dùng chân đạp vào lưng khiến bé ngã xuống nệm rồi tiếp tục đánh vào vùng mông, mặt. Ngày 22/4, Phúc tiếp tục đánh vào mặt và tay bé gái.

Khi đi làm về, chị Vy phát hiện trên mặt và cánh tay trái của con có dấu hằn giống bàn tay nên chụp ảnh lưu lại.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận đã dùng tay, chân đánh bé gái ba lần. Một số người dân sống gần nơi Phúc ở, cho biết khu vực này khá đông dân cư. Tuy nhiên, các hộ ít giao lưu nên không ai phát hiện sự việc xảy ra bên trong căn nhà.

UBND phường Lái Thiêu cho biết địa phương đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để làm rõ vụ việc, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của bé gái, đánh giá nguy cơ và có phương án hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho cháu bé và người tố giác.