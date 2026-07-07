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Bé trai sơ sinh bị bỏ trước nhà dân kèm lá thư nhờ nuôi dùm

Tân Lộc

TPO - Sáng sớm, một người dân xã Vĩnh Lộc (tỉnh Cà Mau) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại trước cổng nhà mình, bên cạnh có một giỏ đồ và một lá thư viết tay nhờ nuôi dùm.

Ngày 6/7, UBND xã Vĩnh Lộc (tỉnh Cà Mau) cho biết, đã phát thông báo để tìm cha mẹ hoặc người thân của bé trai khoảng 23 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng một hộ dân ở ấp Cầu Đỏ.

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Cháu bé đang tạm thời được giao cho gia đình người phát hiện chăm sóc. Ảnh: CTV.

Thông tin ban đầu, sáng sớm 3/7, một người dân ở ấp Cầu Đỏ (xã Vĩnh Lộc) phát hiện một bé trai và một giỏ đồ được đặt trước cổng nhà mình. Kiểm tra phát hiện một lá thư viết tay với nội dung: "Em nhờ anh chị nuôi dùm (em bé), bé sinh ngày 10/6/2026, thành thật biết ơn". Ngoài ra, không có thêm giấy tờ nào khác của cháu bé.

Cháu bé được xác định khoảng 23 ngày tuổi, nặng khoảng 3,9kg.

Sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ việc và tạm thời giao cháu bé cho gia đình người phát hiện chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ tìm kiếm người thân.

UBND xã Vĩnh Lộc thông báo, hết ngày 10/7, nếu không có cha mẹ, người thân cháu bé đến nhận, xã sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. Xã cũng kêu gọi tổ chức, cá nhân biết thông tin về cha mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé thì liên hệ UBND xã Vĩnh Lộc để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa có người thân nào đến nhận lại cháu bé.

Tân Lộc
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