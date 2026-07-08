Nơm nớp lo sợ khi qua những cây cầu 'già nua' ở Quảng Ngãi

TPO - Sau hàng chục năm khai thác, nhiều cây cầu ở Quảng Ngãi đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi lần qua cầu, người dân đều nơm nớp lo sợ, nhất là vào mùa mưa lũ. Những cây cầu “già nua” còn trở thành điểm nghẽn trong vận chuyển hàng hóa, cản trở sự phát triển kinh tế của địa phương.

Nơm nớp qua cầu cũ

Hơn bốn thập kỷ kể từ ngày đưa vào sử dụng, cầu Đò Mốc (phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) bắc qua sông Thoa, trên tuyến đường ĐH.42C vẫn là tuyến giao thông huyết mạch nối Quốc lộ 1A, ĐT.627B và xã Lân Phong với khu vực cảng Mỹ Á. Mỗi ngày gánh hàng trăm lượt phương tiện chở nông sản, hải sản cùng người dân qua lại.

Cầu dài khoảng 156m, mặt cầu chỉ rộng 4,5m, nhưng lại không có lan can bảo vệ, khiến việc lưu thông luôn tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi hai xe tránh nhau hoặc vào ban đêm.

Cầu Đò Mốc (phường Trà Câu) hiện nay đã xuống cấp sau hàng chục năm đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (trú phường Trà Câu) cho biết, mỗi lần đi qua cầu chỉ cần sơ suất một chút là rất nguy hiểm. Ban đêm hoặc trời mưa thì càng lo hơn vì cầu hẹp, không có lan can. Người dân chỉ mong sớm có cây cầu mới để đi lại an toàn.

Không chỉ xuống cấp, cầu Đò Mốc còn là cầu tràn nên thường xuyên bị nước lũ nhấn chìm mỗi mùa mưa. Có thời điểm nước dâng cao từ 1 - 1,6 m khiến tuyến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Mỗi khi lũ về, việc vận chuyển nông sản, thủy sản bị đình trệ, học sinh phải nghỉ học, người bệnh khó tiếp cận cơ sở y tế, còn công tác cứu hộ, cứu nạn cũng gặp nhiều trở ngại.

Mặt cầu Đò Mốc hẹp, không có lan can bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nhất là vào ban đêm.

Cách đó không xa, cầu Văn Hà 1 (xã Lân Phong) trên tuyến Giếng Tiên - Biển Thạch Thang cũng đang trong tình trạng báo động. Được xây dựng từ năm 2000, sau hơn 25 năm khai thác, nhiều hạng mục của cây cầu dài gần 200 m này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Mặt cầu xuất hiện nhiều vết nứt dọc các mối nối, phương tiện lưu thông tạo cảm giác rung lắc rõ rệt. Ở nhiều vị trí, bê tông bảo vệ thân mố, trụ và xà mũ bị bong tróc, để lộ cốt thép đã hoen gỉ. Đáng lo hơn, một số móng trụ giữa lòng sông đã bị xói lở.

“Mỗi lần xe tải chạy qua là cả cây cầu rung lên. Nhìn bê tông bong tróc, sắt thép lòi ra ai cũng lo, nhưng không còn đường nào khác nên vẫn phải đi hằng ngày”, ông Trần Tấn Thành (trú xã Lân Phong) chia sẻ.

Cầu Văn Hà 1 (xã Lân Phong) hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương buộc phải cắm biển hạn chế tải trọng 5 tấn đối với cầu Văn Hà 1. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Việc hạn chế tải trọng khiến xe chở vật liệu xây dựng, nông sản, hàng hóa phải giảm tải hoặc đi đường vòng, làm tăng chi phí vận chuyển và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân trong khu vực.

Gỡ “điểm nghẽn”

Thực trạng xuống cấp kéo dài của cầu Đò Mốc và cầu Văn Hà 1 nhiều năm qua đã trở thành nội dung được cử tri phường Trà Câu và xã Lân Phong liên tục kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Mong muốn lớn nhất của người dân là tỉnh sớm bố trí nguồn vốn để xây dựng các cây cầu mới, thay thế những công trình đã quá tuổi khai thác.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lân Phong Nguyễn Ngọc Tưởng, cầu Văn Hà 1 giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối giao thông của địa phương. Những năm gần đây, khu vực phía đông xã phát triển mạnh với các vùng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nhiều cơ sở kinh doanh và các công trình dân sinh được đầu tư. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng vì vậy tăng nhanh. Tuy nhiên, do cầu xuống cấp nên việc giới hạn tải trọng 5 tấn đã trở thành rào cản đối với hoạt động sản xuất và giao thương.

Mố cầu xuất hiện nhiều vết nứt, sắt thép hoen gỉ.

“Cầu Văn Hà 1 đã nằm trong danh sách cầu yếu nhiều năm nhưng vẫn chưa được đầu tư thay thế. Trong khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn, địa phương rất mong tỉnh sớm bố trí nguồn vốn xây dựng cầu mới để bảo đảm an toàn giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội”, ông Tưởng kiến nghị.

Đối với cầu Đò Mốc, theo tìm hiểu của phóng viên, hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đã trình UBND tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Đò Mốc và đường dẫn với tổng kinh phí dự kiến khoảng 140 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Nếu được thông qua, dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2027-2029. Cầu mới sẽ thay thế hoàn toàn cầu tràn hiện hữu, đồng thời xây dựng hệ thống đường dẫn hai đầu cầu, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa hai bờ sông Thoa.

Biển báo hạn chế tải trọng 5 tấn được lắp đặt tại cầu Văn Hà 1 nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Không chỉ khắc phục tình trạng ngập lụt, chia cắt giao thông mỗi mùa mưa, công trình còn góp phần nâng cao năng lực khai thác tuyến ĐH.42C, tăng cường kết nối với ĐT.627B và mạng lưới giao thông theo quy hoạch.

Chủ tịch UBND phường Trà Câu Võ Minh Châu cho biết “Việc đầu tư xây dựng cầu Đò Mốc không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt mà còn tạo nền tảng hạ tầng cho quá trình phát triển lâu dài của địa phương và vùng lân cận”.