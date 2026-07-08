Phát hiện bến bãi tự phát hoạt động trái phép ven vịnh Cam Ranh

Ngày 8/7, lãnh đạo UBND phường Cam Ranh cho biết đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương đóng cửa bến bãi trái phép nằm ven vịnh Cam Ranh phục vụ hoạt động nuôi trồng thủy sản, do ông Phạm Công Trung (ở Tổ dân phố Phú Thịnh, phường Cam Ranh) trực tiếp quản lý.

Cảnh xe ba gác vào bốc hàng tại bến bãi trái phép ven vịnh Cam Ranh sáng 7/7. Clip: NDCC.

Qua kiểm tra vào tháng 4/2026, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang xác định bến bãi này đã hoạt động trái phép hơn 10 năm qua. Ghi nhận thực tế cho thấy bến bãi được xây dựng bằng kết cấu trụ bê tông, bề mặt phủ bê tông dọc theo mép bờ với chiều dài khoảng 30m. Lối đi từ Quốc lộ 1A vào bến bãi này là đường đất nhỏ, gồ ghề và thường xuyên có xe ba gác, xe tải nhỏ chở hàng chạy qua lại. Từ đó, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đã báo cáo các cơ quan địa phương để phối hợp xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo UBND phường Cam Ranh, bến bãi trên do tư nhân tự mở, hoạt động từ lâu nhằm tiếp nhận phương tiện thủy sản ra vào, vận chuyển thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản trên vịnh Cam Ranh. Vào năm 2020, chủ bến bãi này đã bị xử phạt hành chính liên quan đến hoạt động tự phát. Hiện khu vực bến bãi nằm trong phạm vi quy hoạch một dự án lớn của địa phương.

Ghe tàu neo đậu tại bến bãi trái phép do ông Phạm Công Trung quản lý.

Ông Đặng Văn Thứ - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Ranh, cho biết: Từ tháng 4/2026 đến nay, địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, yêu cầu dừng hoạt động đối với bến bãi trái phép này. Nhưng theo ghi nhận thực tế của PV Tiền Phong, khi không có mặt lực lượng chức năng, bến bãi vẫn tiếp tục hoạt động. Các tàu thuyền cùng xe tải chở thức ăn, nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản vẫn ra vào khu vực này.

Tiếp nhận phản ánh về tình trạng trên, vị lãnh đạo UBND phường Cam Ranh khẳng định sẽ kiên quyết đóng cửa bến bãi trái phép, chấm dứt hoạt động theo quy định. “Đối với những người đang quản lý bến bãi, địa phương đã xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Việc đóng cửa là điều bắt buộc và sẽ được chính quyền địa phương triển khai kiên quyết, triệt để trong thời gian tới”, ông Đặng Văn Thứ cho hay.

Bến bãi trái phép ven vịnh Cam Ranh này đã hoạt động hơn 10 năm qua.

Trước đó, vào tháng 4/2026, UBND phường Cam Ranh cũng đã yêu cầu ông Phạm Công Trung cùng các cá nhân, tổ chức và chủ phương tiện liên quan chấm dứt toàn bộ hoạt động tại bến bãi tự phát. Đồng thời chủ động di dời phương tiện, thiết bị ra khỏi khu vực, không tiếp tục thuê, mượn địa điểm để tiếp nhận phương tiện phục vụ hoạt động nuôi trồng thủy sản.