Sau loạt bài “Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ”: Hàng loạt sai phạm nha khoa bị lật tẩy

TP - Sau loạt bài điều tra “Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ” của báo Tiền Phong, nhiều sai phạm trong lĩnh vực nha khoa tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ. Từ vụ án lừa đảo, trốn thuế tại hệ thống Nha khoa Đại Nam đến các cơ sở hành nghề không phép, sử dụng nhân sự không đủ điều kiện, nhiều góc khuất của thị trường nha khoa dần được phơi bày.

“Hô biến” phôi sứ Trung Quốc thành răng sứ Mỹ, Ðức

Loạt bài “Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ” của báo Tiền Phong phản ánh góc khuất của thị trường nha khoa như: quảng cáo quá mức, thiếu minh bạch nguồn gốc răng sứ. Sau phản ánh này, cơ quan điều tra đã chỉ ra hàng loạt sai phạm ở cơ sở nha khoa như: đánh tráo vật liệu, thuê chứng chỉ hành nghề và lập nhiều sổ sách để che giấu doanh thu.

Nhân viên nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trực tiếp can thiệp kỹ thuật răng cho khách hàng nhưng không có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt. Ảnh: CA Cần Thơ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án tại Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam (TPHCM). Theo đó, đối tượng Hồ Ngọc Tiên Trung lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín; chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản để khách hàng tin tưởng thanh toán.

Tháng 4/2026, báo Tiền Phong đăng loạt bài điều tra “Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ”, phản ánh tình trạng một số cơ sở nha khoa tư vấn thiếu minh bạch, “vẽ bệnh”, đẩy khách hàng vào các gói điều trị đắt tiền và quảng cáo không đúng thực tế. Sau loạt bài, nhiều cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, thanh tra, xử lý các cơ sở vi phạm tại nhiều địa phương.

Sau đó, Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn và đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp để chế tác thay thế loại phôi đã cam kết, đồng thời cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi gian dối.

Không chỉ bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hồ Ngọc Tiên Trung còn bị xác định đã thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể, chỉ đạo lập nhiều hệ thống sổ sách và dữ liệu doanh thu riêng biệt. Theo cơ quan điều tra, doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ trong hồ sơ kê khai thuế. Thông qua Đàm Thị Bích Hằng và một số cá nhân liên quan, doanh thu được kê khai thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Ngọc Tiên Trung về cả hai tội danh; khởi tố Thái Hữu Văn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đàm Thị Bích Hằng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong khi vụ án tại Nha khoa Đại Nam đang được điều tra thì tại nhiều địa phương, các đoàn kiểm tra cũng liên tục phát hiện hàng loạt vi phạm tại nhiều cơ sở nha khoa.

Cuối tháng 6 vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế TP Cần Thơ chủ trì, phối hợp Công an thành phố và chính quyền địa phương kiểm tra đột xuất cơ sở thuộc hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh.

Tại một cơ sở ở phường Long Mỹ, đoàn kiểm tra ghi nhận, cơ sở không xuất trình được bất kỳ giấy tờ pháp lý nào liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định. Chủ cơ sở và người chịu trách nhiệm chuyên môn đều vắng mặt tại thời điểm kiểm tra.

Đáng chú ý, những người trực tiếp khám, điều trị và thực hiện can thiệp kỹ thuật răng cho khách hàng chỉ có bằng cấp thuộc các chuyên ngành điều dưỡng, xét nghiệm y học, dược, thậm chí có người tốt nghiệp cao đẳng thương mại điện tử. Không có bất kỳ nhân sự nào sở hữu chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt theo quy định.

Ngoài ra, toàn bộ nhân sự làm việc tại đây đều không có hợp đồng lao động với cơ sở. Đoàn kiểm tra cũng không thu thập được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của máy móc, thiết bị, thuốc và vật tư y tế đang được sử dụng trên bệnh nhân.

Ngay sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ máy móc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác xử lý.

Theo cơ quan công an, nhiều cơ sở khác thuộc hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng đồng loạt đóng cửa, ngừng hoạt động. Trước đó, một số cơ sở trong hệ thống này đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động.

Nhiều cơ sở bị xử phạt

Không chỉ các vụ việc có dấu hiệu hình sự, nhiều cơ sở nha khoa và doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế cũng bị xử lý hành chính do vi phạm. Tại Hà Nội, chỉ trong hơn một tháng, nhiều cơ sở nha khoa và doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế đã bị xử phạt với các lỗi như: hành nghề không phép, vi phạm quy định về đăng ký hành nghề đến lưu hành thiết bị y tế không đúng quy định.

Ngày 8/6/2026, UBND phường Việt Hưng (Hà Nội) xử phạt bác sĩ phụ trách chuyên môn của Nha khoa Chung Anh 49 triệu đồng do hành nghề ngoài thời gian, địa điểm đã đăng ký và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động. Đồng thời, cơ sở bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng.

Tại phường Vĩnh Hưng (Hà Nội), Hộ kinh doanh Nha khoa Phú Mỹ bị xử phạt 23,5 triệu đồng vì không gửi danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi đến cơ quan có thẩm quyền. Người phụ trách chuyên môn còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 4 tháng rưỡi.

Trong lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị y tế, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đình Khôi Dentallab bị xử phạt 30 triệu đồng do mua bán thiết bị y tế khi chưa thực hiện thủ tục công bố theo quy định.

Cùng với đó, Công ty CP Công nghệ số Nha khoa H2T Group bị xử phạt 45 triệu đồng do lưu hành trang thiết bị y tế không công khai kết quả phân loại và chưa công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định. Cuối tháng 4, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức đợt kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt và các đơn vị sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn nhằm chấn chỉnh hoạt động của lĩnh vực này.

Liên tiếp các vụ việc bị phát hiện cho thấy những tồn tại trong hoạt động nha khoa không còn là hiện tượng cá biệt. Từ quảng cáo quá mức, sử dụng vật liệu không đúng cam kết đến hành nghề không phép, nhiều sai phạm đã ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi và sức khỏe người bệnh.

Một lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, sẽ làm rõ và xử lý những hiện tượng mà báo Tiền Phong nêu.