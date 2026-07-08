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Thế giới

Mỹ cảnh báo nối lại các cuộc tấn công vào đêm nay, Iran tuyên bố sẵn sàng đối phó

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 bày tỏ sự thất vọng đối với các lãnh đạo Iran, và đe dọa sẽ phát động một đợt tấn công khác nhằm vào nước này.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 8/7. (Ảnh: AP)

“Chúng ta đã tấn công họ rất quyết liệt vào đêm qua, và có thể sẽ tấn công mạnh mẽ một lần nữa vào đêm nay”, Tổng thống Trump nói tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo ông Trump, “đó có thể là một cuộc tấn công lớn, và sẽ phá hủy rất nhiều thứ”. Tổng thống Mỹ đề cập đến các nhà máy điện, và tuyên bố “chúng tôi sẽ phá hủy chúng nếu cần thiết, dù không muốn làm điều đó”. Ông cũng chỉ ra các nhà máy khử muối, vốn rất quan trọng đối với nguồn nước sinh hoạt. “Chúng tôi cũng sẽ phá hủy chúng nếu cần. Tôi rất ghét phải làm điều đó. Đó có lẽ là điều tôi không muốn làm nhất”, ông nói.

Tổng thống Mỹ nhắc đến đảo Kharg, một trung tâm quan trọng cho xuất khẩu dầu mỏ của Iran. “Đêm qua chúng tôi đã tấn công đảo Kharg, phá hủy một phần. Tôi nói với quân đội Mỹ: Đừng đụng đến dầu mỏ, vì có thể chúng ta sẽ giành đảo Kharg. Đừng đánh vào đường ống, chỉ cần đánh vào những thứ khác. Và quân đội đã tấn công vào đó. Họ có thể sẽ tấn công vào đó một lần nữa tối nay”.

Những phát biểu này được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran “đã kết thúc”, mặc dù ông sẽ vẫn cho phép các cuộc đàm phán tiếp tục.

Tổng thống lập luận rằng các nhà lãnh đạo Iran đã liên tục đánh lừa ông, tỏ ra sẵn sàng với một thỏa thuận hòa bình trong các phiên đàm phán nhưng sau đó lại bội ước.

“Họ sẽ đồng ý với mọi thứ rồi sau đó tổ chức họp báo và nói rằng chúng ta thậm chí chưa từng thảo luận về điều đó”, ông Trump nói. “Có điều gì đó không ổn với họ”.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump cũng cho biết, Mỹ có thể sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran. Ông bác bỏ khả năng Iran sẽ trả đũa, nói rằng “họ có thể sẽ thả một số quả thủy lôi, nhưng điều đó sẽ rất khó khăn vì chúng tôi đã phá hủy những chiếc thuyền của họ”.

Trả lời CNN, các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ nói rằng họ được đặt trong tình trạng sẵn sàng 24/24 để quay trở lại chiến trường nếu cần thiết.

Các chính trị gia Iran đã đáp trả lời đe dọa của ông Trump về việc tấn công đảo Kharg.

Ông Ebrahim Rezaei, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, viết trên mạng xã hội: “Hãy đến đi, chúng tôi đang chờ các ông, và chúng tôi hứa rằng sẽ không một binh sĩ Mỹ nào sống sót trở về”.

Ali Akbar Velayati, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Iran, lên án “sự leo thang mới nhất”, nói trên mạng xã hội rằng Iran “trước đây đã cảnh báo khu vực này không phải là nơi để các quốc gia nhỏ chơi trò chính trị”.

Minh Hạnh
CNN
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Mỹ tấn công Iran #đảo Kharg #xung đột Mỹ Iran #căng thẳng Mỹ Iran #xung đột Trung Đông

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