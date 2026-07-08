Tây Ninh giảm hơn 36% ấp, khu phố sau sắp xếp

TPO - Sau khi triển khai sắp xếp, số lượng ấp, khu phố trên toàn tỉnh Tây Ninh giảm từ 1.531 xuống còn 979 đơn vị, giảm 552 đầu mối, tương đương 36,06%.

Ngày 8/7, tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết: 96 xã, phường trên địa bàn đã hoàn tất việc xây dựng Đề án sắp xếp ấp, khu phố, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND cùng cấp thông qua theo quy định.

Tây Ninh giảm hơn 36% số lượng ấp, khu phố sau sắp xếp. Ảnh: Nguyễn Tiến

Sau khi triển khai sắp xếp, số lượng ấp, khu phố trên toàn tỉnh giảm từ 1.531 xuống còn 979 đơn vị, giảm 552 đầu mối, tương đương 36,06%. Trong số này, có 9 ấp chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định nhưng được giữ nguyên do có yếu tố đặc thù về khu vực biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức ở cơ sở, các địa phương đã rà soát đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã có nguyện vọng tiếp tục công tác; đánh giá trình độ chuyên môn, năng lực, vị trí việc làm và nhu cầu sử dụng để xây dựng phương án bố trí phù hợp. Theo đó, các trường hợp đáp ứng yêu cầu sẽ được xem xét bố trí làm việc tại ấp, khu phố hoặc ký hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo quy định.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã còn lại trước khi kết thúc hoạt động, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách 1.054 trường hợp nghỉ việc để hưởng chế độ, chính sách đợt cuối theo Nghị định số 154 ngày 15/6/2025 của Chính phủ. Hiện, các địa phương đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức chi trả chế độ theo quy định.

Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố, UBND tỉnh đã giao các đơn vị liên quan tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng này cùng các chức danh tham gia hoạt động tại ấp, khu phố trên địa bàn.