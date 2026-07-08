Tây Ninh giảm hơn 36% ấp, khu phố sau sắp xếp

Ngày 8/7, tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết: 96 xã, phường trên địa bàn đã hoàn tất việc xây dựng Đề án sắp xếp ấp, khu phố, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND cùng cấp thông qua theo quy định.
Sau khi triển khai sắp xếp, số lượng ấp, khu phố trên toàn tỉnh giảm từ 1.531 xuống còn 979 đơn vị, giảm 552 đầu mối, tương đương 36,06%. Trong số này, có 9 ấp chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định nhưng được giữ nguyên do có yếu tố đặc thù về khu vực biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số.
Cùng với việc sắp xếp tổ chức ở cơ sở, các địa phương đã rà soát đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã có nguyện vọng tiếp tục công tác; đánh giá trình độ chuyên môn, năng lực, vị trí việc làm và nhu cầu sử dụng để xây dựng phương án bố trí phù hợp. Theo đó, các trường hợp đáp ứng yêu cầu sẽ được xem xét bố trí làm việc tại ấp, khu phố hoặc ký hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo quy định.
Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã còn lại trước khi kết thúc hoạt động, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách 1.054 trường hợp nghỉ việc để hưởng chế độ, chính sách đợt cuối theo Nghị định số 154 ngày 15/6/2025 của Chính phủ. Hiện, các địa phương đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức chi trả chế độ theo quy định.
Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố, UBND tỉnh đã giao các đơn vị liên quan tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng này cùng các chức danh tham gia hoạt động tại ấp, khu phố trên địa bàn.
Theo UBND tỉnh Tây Ninh, đối với những ấp, khu phố không thuộc diện sắp xếp và có nhân sự ổn định, địa phương sẽ không bố trí nhân sự mới. Trưởng ấp, khu phố đương nhiệm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi bầu được Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ mới sau khi hoàn tất việc sắp xếp, tổ chức lại trên phạm vi toàn tỉnh.
Đối với các ấp, khu phố được sắp xếp hoặc các đơn vị không sắp xếp nhưng phải bố trí lại nhân sự nhằm đáp ứng tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND cấp xã sẽ chỉ định Trưởng ấp, khu phố lâm thời để điều hành hoạt động đến khi hoàn thành việc bầu Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ mới.
Theo kế hoạch, việc bầu Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ mới sẽ được tổ chức đồng loạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong tháng 10/2026.
Bên cạnh đó, tỉnh Tây Ninh cũng đã kiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị quyết quy định việc áp dụng chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại đơn vị.
Việc sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý sẽ giúp các địa phương triển khai đồng bộ công tác sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự và giải quyết chế độ, chính sách, qua đó góp phần ổn định bộ máy ở cơ sở và tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.