Tây Ninh liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng truy nã

TPO - Chỉ trong thời gian ngắn triển khai đợt cao điểm trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Tây Ninh liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng bị truy nã về nhiều tội danh, góp phần giữ vững an ninh trật tự của địa bàn.

Ngày 8/7, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, chỉ trong thời gian ngắn triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và truy bắt các đối tượng truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng truy nã về nhiều tội danh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhiều đối tượng truy nã bị Công an Tây Ninh lần theo dấu vết, bắt giữ.

﻿Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, ngay sau khi phát động đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ, kiện toàn tổ truy bắt đối tượng truy nã do một Phó trưởng phòng trực tiếp phụ trách. Lực lượng trinh sát triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiên trì bám địa bàn, rà soát, xác minh các đầu mối để truy bắt những đối tượng đang lẩn trốn.

Kết quả bước đầu, ngày 23/6, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn Đầy (SN 1992, ngụ xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh). Đối tượng bị khởi tố về các tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Cướp tài sản" nhưng đã bỏ trốn trong quá trình điều tra và bị truy nã từ tháng 3/2023.

Đầy, Thái, Anh (từ trái sang) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tây Ninh

Đến ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục bắt giữ Nguyễn Quốc Thái (SN 2007, ngụ phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh), bị khởi tố về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Sau khi bị khởi tố, Thái không chấp hành yêu cầu của cơ quan điều tra, bỏ trốn và bị truy nã từ tháng 5/2026.

Ngày 2/7, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Hoàng Anh (SN 1983, ngụ tỉnh Cà Mau), đối tượng bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" và bị Công an tỉnh Tây Ninh truy nã từ tháng 4/2026 sau khi bỏ trốn.

Tiếp đó, đến ngày 5/7, Nguyễn Minh Hiền (SN 1997, ngụ xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh) bị bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Minh Hiền. Ảnh: Công an Tây Ninh

Hiền bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích", bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã từ tháng 4/2024.

Đối tượng Nguyễn Minh Trung. Ảnh: Công an Tây Ninh

Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Nguyễn Minh Trung (SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Trung bị khởi tố về tội "Trộm cắp tài sản", sau đó bỏ trốn và bị Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã từ tháng 4/2026.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, việc nhanh chóng phát hiện và bắt giữ các đối tượng truy nã không chỉ phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xử lý các vụ án mà còn góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, giữ vững sự nghiêm minh của pháp luật.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tăng cường rà soát, xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã còn lẩn trốn.

Công an tỉnh Tây Ninh kêu gọi các đối tượng đang bị truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý.