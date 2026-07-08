Hà Nội: Nhiều tuyến đường nứt cục bộ sau thi công các dự án thoát nước trọng điểm

TPO - Kết quả kiểm tra cho thấy, ngoài phạm vi đào thi công các dự án thoát nước, nhiều tuyến đường đã xuất hiện tình trạng bong tróc, hằn lún, rạn nứt cục bộ, thậm chí có nơi hình thành hố sụt do ảnh hưởng của quá trình vận chuyển vật liệu, thi công cống ngầm và ép cọc cừ.

Ngày 8/7, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị vừa báo cáo thành phố về việc hoàn trả kết cấu nền, mặt đường trên các tuyến đường tổ chức thi công các dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp do Ban Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố triển khai thực hiện.

Theo đó, nhiều tuyến đường sau thi công thoát nước nứt cục bộ do ảnh hưởng của quá trình thi công dự án, công trình khẩn cấp chống ngập úng.

Theo Sở Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, đơn vị đã phối hợp với Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Ban Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố tổ chức kiểm tra thực địa, rà soát hiện trạng mặt đường tại các tuyến đang thi công các dự án khẩn cấp về chống ngập, cải tạo hệ thống thoát nước và hồ điều hòa. Kết quả kiểm tra cho thấy, ngoài phạm vi đào thi công, nhiều tuyến đường đã xuất hiện tình trạng bong tróc, hằn lún, rạn nứt cục bộ, thậm chí có nơi hình thành hố sụt do ảnh hưởng của quá trình vận chuyển vật liệu, thi công cống ngầm và ép cọc cừ.

Một tuyến đường trên địa bàn phường Cửa Nam được hoàn trả sau khi thi công hệ thống thoát nước

Đối với dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương nhằm bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường khả năng tiêu úng khu vực phía Tây Bắc thành phố, Sở Xây dựng yêu cầu hoàn trả đồng bộ mặt đường trên các tuyến Hoàng Minh Thảo và Võ Chí Công; đồng thời xử lý triệt để các vị trí lún võng, nứt nẻ phát sinh sau khi rút cọc cừ Larsen.

Tại dự án cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở, mặc dù phần nền đường trên tuyến Nguyễn Phan Chánh đã được hoàn trả và đang theo dõi lún, song nhiều vị trí tiếp giáp phạm vi thi công vẫn xuất hiện hiện tượng rạn nứt, lún võng. Sở Xây dựng đề nghị thảm lại toàn bộ mặt đường tuyến Nguyễn Phan Chánh, kể cả khu vực các nút giao nhằm tạo sự đồng bộ, êm thuận cho phương tiện lưu thông và xử lý dứt điểm các điểm hư hỏng cục bộ.

Đối với dự án xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì, qua kiểm tra cho thấy nhiều đoạn trên đường Trung Thư xuất hiện các hố sụt sâu từ 20 đến 30cm, mặt đường rạn nứt nghiêm trọng do ảnh hưởng của quá trình đào hồ và ép cừ. Sở Xây dựng yêu cầu cào bóc toàn bộ phần kết cấu bị hư hỏng, hoàn trả đầy đủ các lớp nền, móng và mặt đường theo đúng kết cấu ban đầu...

Với dự án hồ điều hòa Phú Đô, các tuyến Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp và tuyến đường phía trước Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông đều ghi nhận hiện tượng mặt đường hằn lún, nứt gãy, lún võng do xe vận chuyển đất và vật liệu phục vụ thi công. Sở Xây dựng yêu cầu xử lý triệt để các vị trí hư hỏng, đồng thời tổ chức cào bóc, thảm lại toàn bộ lớp bê tông nhựa trên các đoạn đường bị ảnh hưởng để bảo đảm khả năng khai thác lâu dài.

Bên cạnh việc thống nhất phương án hoàn trả, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp khẩn trương xác định chính xác phạm vi và khối lượng hoàn trả; tổ chức thi công đồng bộ cả phần nền, mặt đường, hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, giá long môn và các hạng mục an toàn giao thông theo đúng quy định của thành phố. Trong thời gian chưa hoàn thành việc hoàn trả, chủ đầu tư phải triển khai ngay các giải pháp tạm thời để khắc phục hư hỏng mặt đường, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.