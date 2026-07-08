Chủ tịch Hà Nội: Tăng trưởng 11% là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không điều chỉnh thấp hơn

TPO - Báo cáo tại cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 11% là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không điều chỉnh mục tiêu theo hướng thấp hơn.

Chiều 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Thành ủy Hà Nội. Ảnh: TTXVN.



Hà Nội không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 11%

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng báo cáo, GRDP 6 tháng đầu năm của thành phố tăng 8,22%, cao hơn mức tăng chung của cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 254,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 400 nghìn tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản trị đô thị và phục vụ người dân, doanh nghiệp có nhiều chuyển biến rõ nét. Thành phố đã rà soát, tái cấu trúc trên 87% thủ tục hành chính nội bộ, ước tính tiết kiệm khoảng 400 tỷ đồng chi phí tuân thủ. Các lĩnh vực đô thị, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được bảo đảm…

Tuy nhiên, thành phố nghiêm túc nhìn nhận, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế, nguồn lực và các cơ chế đặc thù mà Trung ương đã dành cho Hà Nội.

Cụ thể, GRDP 6 tháng chỉ đạt 8,22%, thấp hơn 2,14 điểm phần trăm so với kịch bản. Trong 22 chỉ tiêu tăng trưởng ngành cấp I, chỉ có 5 chỉ tiêu đạt hoặc vượt kịch bản, còn 17 chỉ tiêu chưa đạt. Công nghiệp và xây dựng chưa tạo được mức tăng trưởng cần thiết; nhiều dự án lớn còn nằm trong khâu giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục, chưa chuyển hóa đầy đủ thành giá trị tăng thêm.

Trong phần báo cáo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 11% là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không điều chỉnh mục tiêu theo hướng thấp hơn. Theo kịch bản tăng trưởng đã xây dựng, quý III, thành phố phải đạt mức tăng 12,54%, quý IV phải đạt 14,26%. Theo Chủ tịch Hà Nội, đây là yêu cầu rất cao, đòi hỏi nỗ lực vượt bậc, nhưng có cơ sở để phấn đấu thực hiện.

Đồng loạt triển khai một loạt dự án quy mô lớn có tác động lan tỏa

Ông Vũ Đại Thắng cho biết, thể chế phát triển của Thủ đô đã có bước chuyển căn bản. Từ ngày 1/7/2026, Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND thành phố hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô đã có hiệu lực; các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các văn bản pháp lý khác cũng tạo không gian chính sách mới, cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh hơn, tạo được các dư địa để huy động nguồn lực xã hội cho phát triển, đặc biệt là áp dụng các nguồn tăng trưởng mới.

Điều quan trọng hơn là, nguồn lực tăng trưởng của 6 tháng cuối năm sẽ được hình thành từ khối lượng rất lớn công việc đã được chuẩn bị đã tập trung thực hiện trong 6 tháng đầu năm.

“Nếu 6 tháng đầu năm là giai đoạn hoàn thiện quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục và huy động nguồn lực thì 6 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn chuyển mạnh sang triển khai đầu tư trên diện rộng, tạo khối lượng xây dựng, sản xuất và giá trị gia tăng thực tế của nền kinh tế”, ông Vũ Đại Thắng nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng

Trong đó, theo ông Vũ Đại Thắng, thành phố sẽ đồng loạt triển khai một loạt dự án quy mô lớn có tác động lan tỏa đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, như: Khu đô thị thể thao Olympic, các khu đô thị đa mục tiêu, dự án mở rộng trục Quốc lộ 1 và nhiều khu đô thị mới theo định hướng TOD; khởi công khoảng 90 dự án nhà ở xã hội; triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị...

Đối với Dự án Trục cảnh quan sông Hồng, thành phố xác định đây là dự án chiến lược, mở ra không gian phát triển mới của Hà Nội trong nhiều thập niên tới. Thành phố sẽ triển khai theo quy trình chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy hoạch, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận xã hội cao ngay từ ban đầu.

“Như vậy, động lực tăng trưởng của Hà Nội trong 6 tháng cuối năm không chỉ đến từ việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công hay kích cầu tiêu dùng, mà quan trọng hơn là chuyển toàn bộ khối lượng chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và huy động nguồn lực của 6 tháng đầu năm thành công trình, dự án, các khu đô thị, nhà ở, tuyến đường sắt đô thị và năng lực sản xuất mới. Đây là cơ sở thực tiễn để thành phố tin tưởng sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026”, ông Vũ Đại Thắng nêu rõ.

Trong số các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ, sẽ điều hành tăng trưởng theo kịch bản đến từng tháng, từng quý, từng ngành và từng địa bàn. Thành phố sẽ tạo đột phá về đầu tư, xây dựng, xác định đây là động lực trực tiếp, có khả năng tạo dư địa tăng trưởng lớn nhất trong thời gian còn lại của năm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nêu, phấn đấu đến ngày 30/9/2026 sẽ giải ngân khoảng 90% kế hoạch vốn Chính phủ giao và tiếp tục bổ sung 67.000 tỷ đồng vốn của địa phương để thúc đẩy đầu tư công. Thành phố sẽ phấn đấu GPMB tối thiểu 85% tất cả các dự án trọng điểm trước ngày 30/9/2026 và tập trung cao độ cho việc thi công các dự án đã hoàn thành GPMB như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Vành đai 1,Vành đai 3,5, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị và các công trình kết nối liên vùng...