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Miền Bắc đón đợt mưa rất lớn, có nơi vượt 300mm

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo từ chiều tối 8/7 đến hết ngày 10/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to, có nơi vượt 300mm. Khu vực đồng bằng trong chiều tối, đêm 8/7 và sáng sớm, chiều tối, đêm ngày 9/7 cũng có mưa dông rải rác.

Hôm nay (8/7), khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 8/7 có nơi trên 60mm như Khâu Tinh (Tuyên Quang) 93.4mm, Nậm Xe 3 (Lai Châu) 81mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 69mm.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, từ chiều tối 8/7 đến hết ngày 10/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ gây ngập úng cục bộ.

Ngoài ra, nơi khác của Bắc Bộ trong chiều tối và đêm 8/7, sáng sớm, chiều tối và đêm 9/7 cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều, đêm, và sáng sớm.

Trước nguy cơ miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn sau khi đã hứng chịu mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất liên tiếp những ngày qua, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Cùng với đó, khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Ngoài ra, chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu.

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ: hymetnet.gov.vn.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #vòi rồng #thiên tai #nắng nóng

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