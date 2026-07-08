Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tàu cá dùng số hiệu giả chở 20 tấn hải sản trên biển Tây Nam

Nhật Huy

TPO - Trong quá trình tuần tra trên vùng biển Tây Nam, Cảnh sát biển phát hiện một tàu cá dùng số hiệu giả, đang chở khoảng 20 tấn hải sản với nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ngày 8/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, vừa kiểm tra, bắt giữ một tàu cá có nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển Tây Nam.

anh-1-1-9875.jpg
Tàu cá số hiệu KG 95468 TS tại thời điểm bị phát hiện, kiểm tra.

Theo đó, sáng 7/7, tại vùng biển cách cửa biển Bồ Đề (tỉnh Cà Mau) khoảng 86 hải lý, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu cá mang số hiệu KG 95468 TS (số hiệu giả) có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 7 thuyền viên, do ông V.Q.M (SN 1993, ngụ xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng. Thuyền trưởng không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ liên quan đến phương tiện. Trên tàu chở khoảng 20 tấn hải sản các loại.

Trên tàu lắp đặt 3 thiết bị giám sát hành trình (VMS), nhưng chỉ có 1 thiết bị đang phát tín hiệu, 2 thiết bị còn lại không hoạt động.

Đối chiếu dữ liệu trên Hệ thống giám sát tàu cá, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thông tin đăng ký của tàu mang số hiệu KG 95468 TS không trùng khớp với tàu đang kiểm tra, như kích thước tàu, số lượng thuyền viên, đặc điểm nhận dạng phương tiện. Đây được xác định là những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về chống khai thác IUU.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản vụ việc, dẫn giải tàu cá về bờ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, thời gian qua, đơn vị đã huy động hàng chục tàu cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên vùng biển giáp ranh Malaysia, Thái Lan và Campuchia, nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp.

Cảnh sát biển kiên quyết không để tàu cá vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép. Các giải pháp nhằm góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.

Nhật Huy
#An Giang #tàu cá #cảnh sát biển #IUU #thiết bị giám sát hành trình VMS #khai thác hải sản #biển Tây Nam #số hiệu giả

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe