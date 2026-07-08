Tàu cá dùng số hiệu giả chở 20 tấn hải sản trên biển Tây Nam

TPO - Trong quá trình tuần tra trên vùng biển Tây Nam, Cảnh sát biển phát hiện một tàu cá dùng số hiệu giả, đang chở khoảng 20 tấn hải sản với nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ngày 8/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, vừa kiểm tra, bắt giữ một tàu cá có nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển Tây Nam.

Tàu cá số hiệu KG 95468 TS tại thời điểm bị phát hiện, kiểm tra.

Theo đó, sáng 7/7, tại vùng biển cách cửa biển Bồ Đề (tỉnh Cà Mau) khoảng 86 hải lý, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu cá mang số hiệu KG 95468 TS (số hiệu giả) có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 7 thuyền viên, do ông V.Q.M (SN 1993, ngụ xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng. Thuyền trưởng không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ liên quan đến phương tiện. Trên tàu chở khoảng 20 tấn hải sản các loại.

Trên tàu lắp đặt 3 thiết bị giám sát hành trình (VMS), nhưng chỉ có 1 thiết bị đang phát tín hiệu, 2 thiết bị còn lại không hoạt động.

Đối chiếu dữ liệu trên Hệ thống giám sát tàu cá, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thông tin đăng ký của tàu mang số hiệu KG 95468 TS không trùng khớp với tàu đang kiểm tra, như kích thước tàu, số lượng thuyền viên, đặc điểm nhận dạng phương tiện. Đây được xác định là những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về chống khai thác IUU.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản vụ việc, dẫn giải tàu cá về bờ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, thời gian qua, đơn vị đã huy động hàng chục tàu cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên vùng biển giáp ranh Malaysia, Thái Lan và Campuchia, nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp.

Cảnh sát biển kiên quyết không để tàu cá vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép. Các giải pháp nhằm góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.