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Xã hội

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An Giang sẽ cho thuê, đấu giá hàng trăm nhà, đất công dôi dư

Nhật Huy

TPO - Tỉnh An Giang có hơn 1.000 nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Để tránh lãng phí, tăng thu ngân sách, An Giang đã hoàn thành phương án xử lý, phân thành ba nhóm để bố trí sử dụng, cho thuê hoặc đấu giá quyền sử dụng đất.

Tại buổi họp giao ban báo chí định kỳ ngày 8/7, ông Trương Ngọc Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài chính An Giang cho biết, đến ngày 30/6, An Giang có 1.070 nhà, đất công dôi dư, gồm 20 cơ sở cấp tỉnh, 284 cơ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý và 766 cơ sở cấp xã. Tới nay, tỉnh đã hoàn thành phương án xử lý toàn bộ số nhà, đất công dôi dư kể trên, chia thành 3 nhóm.

Phó Giám đốc Sở Tài chính An Giang - Trương Ngọc Hưng thông tin phương án xử lý 1.070 cơ sở nhà, đất công dôi dư.

Phó Giám đốc Sở Tài chính An Giang - Trương Ngọc Hưng thông tin phương án xử lý 1.070 cơ sở nhà, đất công dôi dư.

Theo đó, nhóm đầu có 458 nhà, đất nhỏ lẻ, phân tán. Nhóm này ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục và các mục đích công cộng (tái định cư, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà ở cho hộ chính sách).

Đến nay, 119 cơ sở trong nhóm trên đã được triển khai phương án khai thác. Trong đó, 23 cơ sở đã đưa vào sử dụng; 89 cơ sở đã có quyết định điều chuyển và đang hoàn tất thủ tục bàn giao; 7 cơ sở chờ sửa chữa, cải tạo. Số còn lại đang được thực hiện thủ tục liên quan.

Nhóm thứ hai gồm 269 nhà, đất có khả năng sinh lợi. Trường hợp phù hợp quy hoạch sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, chưa phù hợp quy hoạch sẽ cho thuê ngắn hạn (tối đa 5 năm) để chờ điều chỉnh quy hoạch. Hiện có 18 cơ sở đã xác định giá thuê, 251 cơ sở đang định giá.

Nhóm thứ ba gồm 343 cơ sở còn nguyên trạng, với công trình còn chất lượng tốt, có giá trị và vị trí thuận lợi, tỉnh sẽ cho thuê ngắn hạn và rà soát, điều chỉnh quy hoạch để giao hoặc đấu giá quyền sử dụng đất. Đến nay, 47 cơ sở cấp xã đã định giá cho thuê, 2 cơ sở đã cho thuê, còn lại đang được hoàn thiện thủ tục.

Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, như hạn hán, xâm nhập mặn, dông lốc, sạt lở. Trong đó, xảy ra 30 vụ sạt lở, sụp lún đất, với tổng chiều dài khoảng 1,5 km, ảnh hưởng 27 căn nhà, ước thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Đến nay, An Giang đã xử lý được hơn 95 km trong tổng số 424 km bờ sông, kênh, rạch bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở. Tỉnh cũng rà soát, phân loại các khu vực nguy hiểm và đề xuất ưu tiên xử lý hơn 27 km sạt lở, tổng nhu cầu vốn khoảng 4.485 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương và địa phương.

Sạt lở tại khu vực chợ Nhà Ngang, xã Vĩnh Hòa, An Giang ngày 24/6.

Sạt lở tại khu vực chợ Nhà Ngang, xã Vĩnh Hòa, An Giang ngày 24/6.

Nhật Huy
#An Giang #sạt lở #phòng chống thiên tai #sạt lở bờ sông #thiên tai #hạn hán #trụ sở dôi dư #tài sản công

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