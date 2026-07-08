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Phát hiện cây bút khắc tên 'Nguyễn Duy Năm' trong mộ liệt sĩ ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Trong quá trình khai quật, thu thập mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang (TP. Huế), lực lượng chức năng đã phát hiện một cây bút khắc dòng chữ "Nguyễn Duy Năm" trong một phần mộ liệt sĩ, mở thêm hy vọng xác định danh tính và tìm kiếm thân nhân cho người đã hy sinh.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, những ngày qua, các lực lượng chức năng TP. Huế đang khẩn trương triển khai công tác khai quật, thu thập mẫu sinh phẩm tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

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Cây bút này được phát hiện tại ngôi mộ số 18, hàng 20, thuộc lô mộ phía bên phải của Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang, lực lượng chức năng đã khai quật hơn 330 phần mộ và thu thập được trên 200 mẫu sinh phẩm.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại ngôi mộ số 18, hàng 20, thuộc lô mộ phía bên phải của nghĩa trang, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một di vật đặc biệt là cây bút có khắc dòng chữ "Nguyễn Duy Năm".

Theo các cơ quan chức năng, những hiện vật cá nhân được tìm thấy trong các phần mộ liệt sĩ có giá trị quan trọng trong việc đối chiếu, xác minh thông tin. Đây có thể là căn cứ hỗ trợ quá trình xác định danh tính, góp phần rút ngắn thời gian tìm kiếm thân nhân và hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ.

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Ngoài vỏ cây bút khắc rõ dòng chữ Nguyễn Duy Năm.

Các đơn vị liên quan hiện tiếp tục phối hợp xác minh thông tin từ di vật nói trên, đồng thời đối chiếu với các nguồn dữ liệu hiện có để làm rõ danh tính của liệt sĩ liên quan đến cái tên "Nguyễn Duy Năm" khắc trên di vật.

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Tiến hành khai quật phục vụ công tác lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang.

Theo Bộ CHQS TP. Huế, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay thành phố đã triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại 23/42 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; khai quật gần 1.900 phần mộ và thu được gần 1.000 mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN.

Cùng với đó, Đội Quy tập 192 đang đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Ngọc Văn
#chiến dịch 500 ngày đêm #xác định danh tính liệt sĩ #Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang #thu thập mẫu sinh phẩm ADN #Bộ CHQS TP Huế #di vật liệt sĩ Nguyễn Duy Năm #quy tập hài cốt liệt sĩ Huế

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