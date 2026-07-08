Theo dõi đường huyết chủ động hơn với công nghệ chuẩn iCGM từ Abbott

Với công nghệ theo dõi đường huyết liên tục FreeStyle Libre, người mắc đái tháo đường có thể theo dõi mức đường huyết theo thời gian thực mà không cần chích máu đầu ngón tay. Việc nắm bắt xu hướng và biến động đường huyết trong các hoạt động thường ngày giúp người dùng chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động và chăm sóc sức khỏe một cách đơn giản, thuận tiện hơn.

Chủ động để sống trọn vẹn hơn cùng đái tháo đường

Đối với người mắc đái tháo đường, hành trình kiểm soát bệnh không chỉ là việc theo dõi chỉ số đường huyết hằng ngày mà còn là những trăn trở về chế độ ăn uống, vận động và cách duy trì thói quen sinh hoạt sao cho đường huyết luôn ổn định.

Mắc đái tháo đường từ khi còn nhỏ tuổi, chị Khánh Linh cho biết phần lớn tuổi thơ của chị gắn liền với việc theo dõi đường huyết và tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt. "Những năm đầu, tôi phải mang theo túi đồ gồm: máy đo đường, bút thử, kim thử, ống tiêm, kim tiêm, thuốc… mỗi ngày và các thao tác đều thủ công, đau, và mất nhiều thời gian.”

Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 7 triệu người đang sống chung với đái tháo đường[1]. Dù tình trạng sức khỏe và lối sống khác nhau, họ đều có chung mong muốn là hiểu rõ hơn những thay đổi của cơ thể để duy trì sức khỏe, theo đuổi công việc, chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

Kiểm soát đường huyết tốt để tự tin tận hưởng cuộc sống.

Trước thực trạng này, sự phát triển của công nghệ y tế, các giải pháp theo dõi đường huyết thuận tiện, không cần chích máu ngón tay được xem là là một bước tiến mang tính đột phá để giúp người mắc đái tháo đường nắm bắt kịp thời các dao động đường huyết của bản thân, dự đoán được các diễn biến bất lợi để sẵn sàng xử trí và tìm lại sự an tâm trong cuộc sống.

Công nghệ CGM giúp việc quản lý đường huyết trở nên đơn giản và thuận tiện hơn

Những năm gần đây, công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (CGM) đang được đón nhận rộng rãi trong chăm sóc đái tháo đường hiện đại nhờ khả năng theo dõi chỉ số đường huyết liên tục mà không cần chích máu ngón tay. Nhờ đó, người dùng có thể hiểu rõ hơn tác động của bữa ăn, phương pháp điều trị hoặc nhịp sinh hoạt đến đường huyết, từ đó chủ động điều chỉnh phù hợp.

Abbott vừa giới thiệu bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus mới đạt chuẩn theo dõi đường huyết liên tục tích hợp (iCGM) của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA Hoa Kỳ), là tiêu chuẩn nghiêm ngặt về tính chính xác của thiết bị theo dõi đường huyết liên tục. Hệ thống cung cấp dữ liệu đường huyết theo thời gian thực mỗi phút và tích hợp chế độ cảnh báo cho người dùng khi đường huyết xuống thấp hoặc tăng cao, mang lại sự an tâm cho người mắc đái tháo đường và người chăm sóc.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam, Úc và New Zealand, chia sẻ: "Công nghệ tiên phong của FreeStyle Libre giúp người mắc đái tháo đường đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe phù hợp dựa trên dữ liệu. Với khả năng cung cấp chỉ số đường huyết theo thời gian thực và cài đặt cảnh báo tùy chọn, bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus giúp đơn giản hóa việc quản lý đái tháo đường."

Hiệu quả của hệ thống này đã được xác minh qua nghiên cứu khoa học. Các kết quả cho thấy công nghệ FreeStyle Libre giúp giảm tình trạng hạ đường huyết , cải thiện chỉ số HbA1c gần 1% , đồng thời góp phần giảm ⅔ tỷ lệ nhập viện và 60% tỷ lệ nghỉ phép do bệnh .

Công nghệ iCGM hỗ trợ theo dõi đường huyết liên tục mà không cần chích máu đầu ngón tay.

Đối với chị Khánh Linh, tiếp cận với CGM khi vào năm nhất đại học đã giúp chị giảm áp lực về việc theo dõi đường huyết. “CGM cung cấp biểu đồ đường huyết, cảnh báo khi đường lên xuống bất thường. Nhờ vậy, tôi biết ngay hôm nay mình ăn gì, uống gì thì đường sẽ phản ứng thế nào.”

Sống chung với đái tháo đường không có nghĩa là phải từ bỏ những điều mình yêu thích. Nhờ vận dụng công nghệ, người mắc đái tháo đường nay có thể hiểu rõ hơn những thay đổi trong cơ thể, từ đó đưa ra những điều chỉnh lối sống phù hợp hơn, có dữ liệu để hỗ trợ bác sĩ điều trị của mình và cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.

Công nghệ CGM là một phần trong loạt giải pháp tiên tiến của Abbott, công ty có bề dày hơn 135 năm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Năm 2019, hệ thống FreeStyle Libre của Abbott đã được trao giải thưởng Prix Galien Hoa Kỳ cho “Công nghệ Y khoa Tiên tiến nhất”. Đây là giải thưởng được đánh giá tương đương với giải Nobel trong nghiên cứu dược phẩm sinh học. Đến nay, hệ thống này đang được khoảng 8 triệu người sử dụng tại hơn 60 quốc gia để quản lý đường huyết hiệu quả hơn, sống tự tin hơn mỗi ngày.