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Sức khỏe

Từ 'hạt vàng tự nhiên' đến hành trình lan tỏa dưỡng chất lành vì cộng đồng của Fami

P.V

Khởi đầu từ Cần Thơ, hành trình gieo "Hạt vàng tự nhiên, giàu dưỡng chất lành" của Fami chính thức khởi động trong năm 2026, mang nguồn dưỡng chất lành từ đậu nành đến với người dân Đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ trao tặng hàng trăm ngàn hộp sữa, chương trình còn lan tỏa tinh thần sẻ chia mà Fami đã vun đắp trong nhiều năm qua, góp phần gieo những giá trị nhân văn từ những điều giản dị nhất.

Khởi đầu hành trình mang dưỡng chất lành đến miền Tây

Trong khuôn khổ chương trình, Cần Thơ là điểm dừng chân đầu tiên của Fami trong năm 2026. Tại đây, nhãn hàng đã phối hợp cùng các đơn vị địa phương trao 32.400 hộp sữa đậu nành đến người dân, góp thêm nguồn dưỡng chất lành cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ trao tặng những phần quà dưỡng chất lành, chương trình còn tạo nên không gian giao lưu gắn kết để bà con cùng chia sẻ những câu chuyện về gia đình và nhiều điều tích cực trong cuộc sống. Không khí ấm áp của buổi trao tặng, những lời hỏi thăm chân tình cùng niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân khiến mỗi hộp sữa được trao đi vừa mang giá trị dinh dưỡng, vừa là lời động viên thân tình, đầy ý nghĩa.

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Hơn 32.000 hộp sữa đậu nành Fami được trao tặng tại Cần Thơ đã khởi động hành trình mang nguồn dưỡng chất lành đến bà con miền Tây.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Cần Thơ - bày tỏ: “Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Cần Thơ phối hợp với Công ty Sữa đậu nành Việt nam Vinasoy và nhãn hàng Sữa đậu nành Fami đã trao 900 thùng sữa Fami cho 300 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thới Lai. Những món quà thể hiện tình tương ái của nhãn hàng Fami sẽ góp phần hỗ trợ chị em có thêm điều kiện chăm sóc sức khoẻ tốt hơn thông qua việc bổ sung nguồn dinh dưỡng lành mạnh từ đạm thực vật trong bữa ăn hàng ngày.”

Sau Cần Thơ, hành trình sẽ tiếp tục đến đến nhiều địa phương khác trên khắp Đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau… với mục tiêu trao tặng hơn 100.000 hộp sữa đậu nành. Trên mỗi chặng đường, Fami mong muốn lan tỏa nguồn dưỡng chất lành cùng tinh thần nhân ái và gắn kết - những giá trị đã đồng hành cùng thương hiệu trong suốt nhiều năm qua.

Bốn năm nối dài tấm lòng giàu sẻ chia cùng Chuyến xe nhân ái

Song song với hành trình gieo dưỡng chất lành từ "Hạt vàng tự nhiên ", Fami cũng là thương hiệu gắn bó xuyên suốt cùng Chuyến xe nhân ái - chương trình do Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long tổ chức liên tiếp 4 năm qua. Với mong muốn đồng hành chăm lo đời sống và sức khỏe người dân Đồng bằng sông Cửu Long, Fami đã cùng chương trình mang những phần quà thiết thực đến nhiều địa phương, lan tỏa sự sẻ chia và tiếp thêm động lực cho các hộ gia đình còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ sinh kế, những hộp sữa đậu nành Fami đã trở thành món quà dinh dưỡng quen thuộc trong mỗi chuyến xe. Tính đến nay đã có hơn 1 triệu hộp sữa được trao tận tay người dân miền Tây thông qua chương trình, góp phần bổ sung dinh dưỡng và động viên bà con vững vàng hơn trong cuộc sống.

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Niềm vui của bà con luôn là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm nhiệt huyết cho mỗi hành trình nhân ái

Khi đậu nành - "hạt vàng tự nhiên" trở thành nguồn cảm hứng cho những điều tốt đẹp

Từ lâu, đậu nành đã được xem là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa đạm thực vật chất lượng cao, chất béo không bão hòa omega 3-6-9, chất xơ tự nhiên cùng nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Chính từ những hạt đậu nhỏ bé ấy, Fami đã không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dinh dưỡng từ đậu nành, đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trên hành trình chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

Với thông điệp "Đậu nành thôi, mà hạt vàng tự nhiên, giàu dưỡng chất lành", Fami mong muốn tôn vinh giá trị dinh dưỡng của hạt đậu nành, đồng thời gửi gắm một sự sẻ chia đầy ý nghĩa. Nếu hạt đậu nành được ví như "hạt vàng" của thiên nhiên nhờ nguồn dưỡng chất quý giá, thì trong cuộc sống, mỗi nghĩa cử đẹp cũng là một "hạt vàng", góp thêm những điều tích cực và lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

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Từ "hạt vàng" của tự nhiên đến những "hạt vàng" giàu yêu thương và chia sẻ, Fami kỳ vọng gieo thêm nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội

Đó cũng là tinh thần mà Fami theo đuổi trên hành trình đồng hành cùng cộng đồng suốt nhiều năm qua. Với Fami, giá trị của một hạt đậu nành không chỉ nằm ở nguồn dinh dưỡng mà còn ở khả năng kết nối con người thông qua những hành động thiết thực. Mỗi hộp sữa được trao đi vì thế mang theo sự quan tâm, niềm tin và mong muốn góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhiều gia đình Việt hơn.

Từ những "hạt vàng" của thiên nhiên đến những "hạt vàng" của lòng nhân ái, Fami kỳ vọng tiếp tục được lan tỏa nguồn dưỡng chất lành cho sức khỏe, gieo thêm yêu thương và lan tỏa những giá trị tích cực, để những điều tốt đẹp được vun đắp từ hôm nay và bền bỉ lan tỏa trong cuộc sống.

Thông tin chi tiết về Fami, vui lòng truy cập thêm tại https://www.facebook.com/nhalanoifami

P.V
#Fami

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