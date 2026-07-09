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Thế giới

Tổng thống Mỹ nói lãnh đạo Nga - Ukraine sẽ sớm gặp nhau

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cho biết, lãnh đạo Ukraine sẽ gặp lãnh đạo Nga trong tương lai gần.

Phát biểu trước cuộc gặp riêng với Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Trump nói: “Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ gặp gỡ. Và điều gì đó tích cực sẽ xảy ra. Tôi hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra”.

Đáng chú ý, ông Trump cho biết, ông Putin đã yêu cầu gặp ông Zelensky tại Mátxcơva, nhưng tổng thống Mỹ đã bác bỏ ý tưởng này.

“Một trong những điều chúng tôi đã trao đổi với ông Putin, là: Ông muốn gặp ở đâu? Và ông ấy nói: Lý tưởng nhất là ở Mátxcơva”, ông Trump kể lại, nhưng cho rằng điều đó không khả thi.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8/7. (Ảnh: AP)

Cũng trong cuộc tiếp xúc với báo giới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông nghĩ rằng điều kiện của Nga để chấm dứt giao tranh đã thay đổi, vì nỗ lực quân sự của Nga đang suy yếu.

“Tôi không biết điều kiện hiện tại của Nga để chấm dứt xung đột là gì. Tôi nghĩ rằng chúng đã thay đổi, vì thời gian đầu, họ mạnh hơn. Nhưng giờ đây, tôi nghĩ họ đang mất thế chủ động trên chiến trường”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky lưu ý, rằng Ukraine đã tự vệ bằng những tiến bộ trong kỹ thuật tác chiến bằng máy bay không người lái và công nghệ quân sự, vì công nghệ đã trở nên quan trọng hơn sức người đơn thuần.

“Chúng tôi đang cố gắng chuyển cuộc chiến này từ chiến trường lên bầu trời”, ông Zelensky nói. “Đó là lý do vì sao giờ đây chúng tôi bắt đầu kiểm soát chiến trường. Điều này rất quan trọng”.

Khi ông Zelensky đang trả lời câu hỏi của một nhà báo Ukraine, ông Trump đã xen ngang và nói: “Ông ấy nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Tôi vừa rời khỏi phòng - chủ yếu là các nước châu Âu, Canada, nhưng chủ yếu là các nước châu Âu - và họ rất ủng hộ Ukraine”.

Tổng thống Trump cũng cho biết, ông đang gây áp lực lên Tổng thống Nga Putin để đồng ý một địa điểm trung gian cho cuộc gặp với ông Zelensky trong tương lai.

Ông Trump nửa đùa nửa thật hỏi nhà lãnh đạo Ukraine liệu ông có đến Mátxcơva không, và ông Zelensky đáp lại bằng một câu nói dí dỏm: “Khó đấy, ở đó có rất nhiều máy bay không người lái của Ukraine. Điều đó nguy hiểm cho tôi”.

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Toàn cảnh cuộc gặp song phương của lãnh đạo Mỹ - Ukraine. (Ảnh: AP)

Tại cuộc gặp song phương sau đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.

"Chúng tôi sẽ cấp phép cho các ông sản xuất tên lửa Patriot. Điều đó khá tuyệt. Bằng cách này, các ông không thể phàn nàn rằng chúng tôi không giúp đỡ đủ”, ông Trump nói. "Đó là một vũ khí phòng thủ, mà tôi thích hơn là một vũ khí tấn công”.

Ông Zelensky đã nhiều lần thuyết phục Mỹ cung cấp các tên lửa đánh chặn do nước này sản xuất - loại vũ khí duy nhất trong kho vũ khí của Ukraine có thể bắn hạ các tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Trump cho biết, chính quyền Mỹ có thể gây áp lực lên các công ty để sản xuất tên lửa Patriot. "Chúng tôi có quyền lực rất lớn đối với các công ty, những công ty sản xuất tên lửa Patriot”, ông nói.

"Chúng tôi chưa thông báo cho công ty về điều đó, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi chắc chắn họ sẽ rất vui mừng".

Minh Hạnh
CNN, Reuters
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