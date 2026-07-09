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Miền Bắc tiếp tục mưa lớn

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (9/7), khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa to đến rất to, khu vực đồng bằng mưa nắng gián đoạn, cục bộ có mưa to. Miền Trung hôm nay nắng nóng. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông vào chiều tối và tối.

Đêm qua và sáng sớm nay (9/7), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa từ 19 giờ ngày 8/7 đến 3 giờ ngày 9/7 có nơi trên 100mm như Mường Mùn (Điện Biên) 130mm, Mường Giôn (Sơn La) 151.8mm, Suối Giàng (Lào Cai) 130mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 107.6mm.

Dự báo từ sáng 9/7 đến hết ngày 10/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Nền nhiệt dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, thấp nhất 23-25 độ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, mưa nắng gián đoạn, cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

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Miền Bắc hôm nay tiếp tục có mưa dông.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo trong sáng, chiều tối và đêm mai (10/7), khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở Thanh Hoá đến Phú Yên cũ.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 33-35 độ.

Tây Nguyên ngày ít mưa, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
#mưa lớn #thời tiết #nắng nóng #lũ quét #sạt lở đất

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