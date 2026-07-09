Chủ tịch Tây Ninh yêu cầu lập phương án xử lý 420 cơ sở nhà, đất dôi dư

TPO - Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh Tây Ninh có 123 cơ quan, đơn vị thuộc diện quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất phải thực hiện sắp xếp, gồm 16 sở, ban, ngành; 11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và 96 xã, phường.

Ngày 8/7, Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức công bố kết luận thanh tra chuyên đề về việc quản lý, sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh. Tham dự và chỉ đạo có Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn.



Thanh tra tỉnh Tây Ninh công bố kết luận về việc quản lý, sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: T.H

Tại hội nghị, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lê Văn Tẳng công bố Kết luận thanh tra số 2066/KL-TTr ngày 24/6/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh về chuyên đề thanh tra đối với cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Theo kết luận, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 123 cơ quan, đơn vị thuộc diện quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất phải thực hiện sắp xếp, gồm 16 sở, ban, ngành; 11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và 96 xã, phường.

Qua rà soát, có 49 đơn vị không phát sinh nhà, đất dôi dư, trong khi 74 đơn vị còn lại đang quản lý 420 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong số này, 160 cơ sở phát sinh trước ngày 1/3/2025 và 260 cơ sở phát sinh sau ngày 1/3/2025 (tính đến ngày 10/6/2026).

Kết luận thanh tra xác định, các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp và chính quyền cấp xã đã chủ động triển khai việc sắp xếp cơ sở nhà, đất theo quy định, góp phần ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện cơ bản bảo đảm đúng trình tự, thủ tục.

Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại cần sớm khắc phục. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai phương án sắp xếp tại đơn vị trực thuộc; chưa cập nhật đầy đủ thông tin nhà, đất trên hồ sơ địa chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính.

Nhiều hồ sơ phê duyệt phương án sắp xếp còn thiếu văn bản xác nhận tình trạng hồ sơ pháp lý nhà, đất; chưa phân loại rõ tài sản thuộc diện và không thuộc diện sắp xếp. Một số đơn vị lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử lý nhà, đất còn thiếu thông tin; biểu mẫu hoặc thống kê chưa chặt chẽ.

Đáng chú ý, có trường hợp đưa cơ sở nhà, đất dôi dư vào sử dụng tạm thời nhưng chưa được UBND cùng cấp ban hành quyết định bố trí sử dụng theo quy định.

Tây Ninh yêu cầu quản lý chặt chẽ, xử lý đúng quy định các cơ sở nhà, đất phát sinh sau quá trình sắp xếp. Ảnh: T.H

Theo Thanh tra tỉnh, các thiếu sót, vi phạm được xác định ở mức không nghiêm trọng, xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phục các thiếu sót đã được chỉ ra; đồng thời yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ các cơ sở nhà, đất thuộc diện sắp xếp, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý và xây dựng phương án khai thác theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại theo kết luận thanh tra; đồng thời lập phương án xử lý cụ thể đối với 420 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được UBND tỉnh quyết định chuyển giao về địa phương quản lý.

Ông Hẳn yêu cầu các đơn vị xác định rõ từng nhiệm vụ, từng đầu việc, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, bảo đảm hoàn tất việc xây dựng kế hoạch trước ngày 15/7.