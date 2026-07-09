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Đại sứ Jennifer Wicks mong muốn Việt Nam và Mỹ tiếp tục hợp tác hiệu quả

Thu Loan

TPO - Tối 8/7, tại Hà Nội, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ lần thứ 250. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tới dự và phát biểu.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung gửi lời chúc mừng tới Chính phủ và nhân dân Mỹ nhân dịp Quốc khánh. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh hành trình phát triển đầy ấn tượng trong 1/4 thiên niên kỷ qua đã đưa Mỹ vươn lên trở thành một trong những cường quốc hàng đầu thế giới, là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và tiến bộ khoa học - công nghệ toàn cầu.

Bộ trưởng tin tưởng rằng một nước Mỹ phát triển, thịnh vượng sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ Việt Nam – Mỹ, gác lại quá khứ, bình thường hoá quan hệ năm 1995, trở thành bạn rồi Đối tác toàn diện vào năm 2013 và Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023.

Đánh giá cao cam kết của Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng, Bộ trưởng hy vọng Việt Nam và Mỹ sẽ cùng nhau mở ra một chương mới cho quan hệ hai nước ngày càng đi vào ổn định, thực chất và hiệu quả, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và cùng có lợi.

Việt Nam cũng như ASEAN mong muốn Mỹ - với vai trò cường quốc hàng đầu, tiếp tục là nhân tố tích cực, đóng góp có trách nhiệm vào các mục tiêu chung về duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật và phát triển bao trùm, bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks bày tỏ vinh dự khi khởi đầu nhiệm kỳ bằng sự kiện kỷ niệm dấu mốc lịch sử 250 năm Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Nhìn lại thời gian qua, bà Wicks đánh giá quan hệ Việt Nam – Mỹ đã vượt qua những vấn đề trong quá khứ để đạt được bước phát triển to lớn như ngày nay; mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Mỹ - Việt Nam sẽ được xây dựng trên một chương trình nghị sự hướng tới tương lai, trải rộng từ quan hệ kinh tế -thương mại, chính trị, an ninh, thực thi pháp luật cho tới y tế và giáo dục; và hy vọng hai bên tiếp tục hợp tác hiệu quả để hiện thực hóa những mục tiêu chung này.

Thu Loan
#Quốc khánh Mỹ #250 năm Quốc khánh Mỹ #Bộ trưởng Lê Hoài Trung #Đại sứ Jennifer Wicks #Quan hệ Việt - Mỹ

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