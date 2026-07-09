Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ dừng sử dụng chuyên cơ Qatar tặng

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ rời Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc Không lực Một đời cũ, thay vì chiếc máy bay mới mà Qatar tặng.

Chiếc máy bay (bìa trái) mà Qatar tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump làm chuyên cơ. (Ảnh: Reuters)

Quyết định bất ngờ này khiến dư luận một lần nữa chú ý đến chương trình nâng cấp máy bay tốn kém và được thực hiện gấp rút.

Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ là chuyến công du quốc tế đầu tiên mà ông Trump dùng chuyên cơ mới, trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Iran - quốc gia có chung đường biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ - đang leo thang.

Việc đổi máy bay diễn ra sau nhiều tháng tranh cãi xung quanh món quà xa xỉ mà Qatar tặng Mỹ để sử dụng tạm thời, trong khi Boeing vẫn chậm trễ việc bàn giao các chuyên cơ thế hệ mới.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết sẽ sử dụng chiếc Không lực Một cũ “để hoài niệm một chút” trong chuyến bay tới căn cứ không quân RAF Mildenhall của Anh, trong khi chiếc máy bay mới cũng sẽ hạ cánh tại căn cứ này để các binh sĩ Mỹ đồn trú có cơ hội tham quan.

Chiếc máy bay mới là chiếc Boeing 747 mà Qatar tặng Mỹ năm ngoái, và được tập đoàn quốc phòng L3Harris Technologies nâng cấp.

Khi được hỏi liệu nguy cơ ám sát có phải là lý do khiến ông đổi máy bay khi rời Thổ Nhĩ Kỳ hay không, ông Trump không trả lời trực tiếp nhưng thừa nhận nguy cơ này.

“Tôi đứng đầu danh sách mục tiêu ám sát của Iran. Tôi không biết. Tôi không thể nói điều đó, nhưng thực sự tôi cũng không quá bận tâm”, ông Trump nói với các phóng viên tại cuộc họp báo bế mạc hội nghị.

Tổng thống Trump cho biết chiếc máy bay mới sẽ ghé qua 2 hoặc 3 căn cứ quân sự lớn ở châu Âu trước khi trở về Mỹ, “để các binh sĩ có thể tận mắt nhìn thấy, vì nó thực sự rất tuyệt vời”.

Chiếc Boeing 747 được sơn phối màu đỏ, trắng, xanh lam đậm và vàng do chính ông Trump lựa chọn, khác biệt hoàn toàn với thiết kế truyền thống của Không lực Một suốt nhiều thập kỷ.

Việc tiếp nhận chiếc máy bay do Qatar tặng từng vấp phải nhiều tranh cãi. Theo các chuyên gia, quá trình cải tạo đòi hỏi phải nâng cấp hệ thống an ninh, tăng cường thiết bị liên lạc chống nghe lén và bổ sung hệ thống phòng thủ tên lửa.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ ước tính chi phí chuyển đổi lên tới hơn 1 tỷ USD, đồng thời cảnh báo về rủi ro an ninh. Do tiến độ nâng cấp được đẩy nhanh bất thường, một số chuyên gia lo ngại chiếc máy bay có thể không đạt mức độ an toàn tương đương các chuyên cơ Không lực Một hiện nay.

Trong mọi chuyến công du của tổng thống Mỹ luôn có chiếc máy bay dự phòng.