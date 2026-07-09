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Thế giới

Quân đội Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran sau tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Trump

Bình Giang

TPO - Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành các đợt không kích mới vào Iran, với mục tiêu duy trì tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời với Tehran đã kết thúc.

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Hình ảnh vụ nổ ở tỉnh Hormozgan của Iran từ video trên mạng xã hội, ngày 8/7.

Phía Mỹ cho biết đợt tấn công mới nhất được thực hiện để đáp trả vụ tấn công 3 tàu hàng qua eo biển Hormuz hôm 7/7. Các cuộc không kích đã làm rung chuyển nhiều thành phố dọc bờ biển phía nam Iran và khiến một số khu vực bị mất điện.

Ngày 8/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách khu vực Trung Đông, cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X: “Lực lượng của CENTCOM đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích bổ sung vào Iran để tiếp tục làm suy giảm năng lực đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz”.

CENTCOM nhấn mạnh: “Mỹ buộc Iran phải chịu trách nhiệm về những hành động gây hấn vô cớ gần đây nhằm vào hoạt động vận tải thương mại và các thuyền viên dân sự đang tự do lưu thông trên tuyến hàng hải quốc tế quan trọng”.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng quy mô đợt không kích ngày 8/7 lớn hơn đợt trước đó.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Đây là đòn đáp trả vụ Iran ném bom các tàu hôm qua. Nếu điều đó tái diễn, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều!”.

Việc kiểm soát eo biển Hormuz mang lại cho Tehran lợi thế chiến lược rất lớn, khiến cuộc đối đầu với cường quốc quân sự hàng đầu thế giới rơi vào thế bế tắc.

Dù Iran chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công 3 tàu hàng, nhiều nhà phân tích cho rằng Tehran thường sử dụng những hành động như vậy để gia tăng lợi thế trên bàn đàm phán.

Diễn biến leo thang mới nhất làm giảm cơ hội biến bản ghi nhớ ký ngày 17/6 thành thỏa thuận lâu dài nhằm chấm dứt xung đột.

Iran cho biết đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait trong ngày 8/7, để đáp trả cuộc không kích trước đó của Washington vào cơ sở hạ tầng của Iran.

Trả lời câu hỏi trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thổ Nhĩ Kỳ về việc liệu bản ghi nhớ có còn hiệu lực hay không, ông Trump nói: “Đó là một câu hỏi rất thú vị. Theo tôi thì nó đã chấm dứt. Tôi không muốn tiếp tục làm việc với họ”.

Sau đó, ông tiếp tục nói: “Ngay cả khi chúng tôi đạt được thỏa thuận với Iran, tôi cũng không chắc nó sẽ được tuân thủ. Tôi nhận thấy họ là những người rất thiếu uy tín”.

Tuy nhiên, với nhiều lần đe dọa leo thang quân sự rồi sau đó rút lại, Tổng thống Trump cho biết ông không cho rằng cuộc chiến sẽ quay trở lại quy mô toàn diện, và chưa rõ liệu tiến trình đàm phán về thỏa thuận lâu dài có tiếp tục hay không.

Trong cuộc họp báo sau đó cùng ngày, ông Trump nói không nghĩ chiến sự sẽ bùng phát trở lại: “Bất cứ điều gì xảy ra cũng sẽ kết thúc rất nhanh… và chỉ khiến tình hình an toàn hơn, kể cả đối với thị trường dầu mỏ”.

Các cuộc không kích mới của Mỹ đã khiến giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng khi thị trường đóng cửa phiên mới nhất. Giá dầu Brent lên 79,28 USD/thùng, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh hơn 120 USD/thùng ghi nhận vào cuối tháng 4.

Bình Giang
Theo Reuters
#Mỹ và Iran #Mỹ tấn công Iran #Chiến tranh Mỹ - Iran #Eo biển Hormuz

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