Nga cảnh báo quyết định của NATO có thể gây 'hậu quả thảm khốc', Mỹ để Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot

TPO - Nga vừa lên án các quyết định được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng chúng có thể dẫn đến “hậu quả thảm khốc”. Tuyên bố được đưa ra sau khi liên minh công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine và tái khẳng định cam kết phòng thủ tập thể của các nước thành viên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Reuters)

Ngày 9/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các ưu tiên của NATO không hề thay đổi, bao gồm “quân sự hóa lục địa châu Âu, tập trung tăng cường năng lực quốc phòng, chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang với Nga và tất nhiên là tiếp tục viện trợ cho Ukraine”.

“Thật đáng tiếc, bởi nếu các chiến lược gia NATO dừng lại và suy nghĩ dù chỉ một chút, có lẽ họ đã không đưa ra những quyết định vô trách nhiệm có thể dẫn đến thảm họa không chỉ đối với NATO mà còn đối với toàn thế giới,” bà Zakharova viết trong tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

Tại hội nghị, các nước NATO cam kết dành 70 tỷ euro (khoảng 80 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2026.

Trong tuyên bố chung của hội nghị, liên minh này tái khẳng định “cam kết sắt đá” đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 của Hiến chương NATO, đồng thời công bố các thỏa thuận mua sắm vũ khí trị giá ít nhất 50 tỷ USD.

Trong phát biểu của mình, bà Zakharova cho rằng những “rạn nứt” giữa Mỹ và các đồng minh NATO “vẫn còn nguyên”.

“Trong bối cảnh đó, người Mỹ không che giấu sự thất vọng đối với khối Bắc Đại Tây Dương. Bất đồng về Greenland vẫn chưa được giải quyết theo kịch bản mà Mỹ mong muốn. Washington cũng bất bình khi cho rằng các đồng minh đã không ủng hộ Mỹ khi nước này cần hậu thuẫn”, bà viết.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng những bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo NATO khác lại phản ánh sức mạnh dân chủ của liên minh và là bài học với Nga.

Mỹ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Đây được coi là bước tiến lớn với Kiev, vì họ từ lâu đã mong muốn được phép tự chế tạo loại vũ khí phòng thủ này.

“Chúng tôi sẽ cấp giấy phép để các ông sản xuất Patriot. Điều đó thật tuyệt. Như vậy, các ông sẽ không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ nữa”, Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara.

“Đây là vũ khí phòng thủ và tôi thích điều đó hơn là vũ khí tấn công”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump không nêu chi tiết cụ thể, nhưng không khí cuộc gặp cho thấy sự thay đổi rõ rệt so với trước đây.

Ngày 9/7, ông Trump cho biết hai bên đã xây dựng được mối quan hệ “rất tốt”, trong khi cả Mátxcơva lẫn Kiev đều muốn chấm dứt cuộc xung đột suốt từ tháng 2/2022.

Tổng thống Trump cho biết sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 9/7 và dành lời khen Tổng thống Zelensky, nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã làm việc rất hiệu quả.

Hiện chưa rõ liệu Mỹ có chuyển ngay các tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine trong ngắn hạn hay không, và loại vũ khí này sẽ được sản xuất tại Ukraine hay ở quốc gia khác.

“Nếu điều này trở thành hiện thực thì việc cấp phép cho Ukraine sản xuất Patriot sẽ là bước đi rất quan trọng. Nhưng Ukraine cần tên lửa đánh chặn ngay bây giờ, và không thể chờ đến khi dây chuyền sản xuất hoàn thành”, cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul viết trên mạng xã hội X.

Khi được hỏi liệu Mỹ có viện trợ thêm tên lửa đánh chặn Patriot hay không, ông Trump trả lời rằng “một số” có thể được chuyển ngay và ông tin Ukraine sẽ sớm có thể tự sản xuất.

“Chúng tôi có Patriot, nhưng không có quá nhiều. Chúng tôi cũng cần chúng cho chính mình”, ông nói.

“Tôi nghĩ họ có thể sản xuất khá nhanh. Khi chúng tôi hướng dẫn, chúng tôi sẽ đưa công ty sang đây. Các bạn sẽ làm việc với công ty đó. Họ có năng lực rất lớn trong việc chế tạo vũ khí, kể cả những loại rất phức tạp”, Tổng thống Mỹ cho biết thêm.

Tổng thống Zelensky nhiều lần kêu gọi Mỹ cung cấp thêm tên lửa Patriot vì đây là loại vũ khí duy nhất trong kho vũ khí của Ukraine có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo - loại mục tiêu rất khó tiêu diệt vì tốc độ cao và quỹ đạo lao xuống gần như thẳng đứng.

Ông Trump cũng cho biết Chính phủ Mỹ có thể gây sức ép để các doanh nghiệp tăng sản lượng Patriot.

“Chúng tôi có ảnh hưởng rất lớn với các công ty sản xuất Patriot. Chúng tôi vẫn chưa thông báo với công ty về việc này, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi tin họ sẽ rất hào hứng”, ông nói.

Tập đoàn Lockheed Martin hiện là nhà thầu chính sản xuất tên lửa đánh chặn sử dụng trong hệ thống Patriot.