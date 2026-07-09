Anh hùng Nga mất tích: Xuất hiện giả thuyết bị tình báo Ukraine bắt cóc

TPO - Một Anh hùng Nga được Tổng thống Vladimir Putin trao huân chương, lập chiến công vang dội tại chiến trường Ukraine và mất một chân khi làm nhiệm vụ đã biến mất không dấu vết suốt hơn ba tháng. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận Nga khi hàng loạt giả thuyết mới được đưa ra, từ bị bắt cóc, sát hại đến khả năng bị cơ quan tình báo Ukraine nhắm mục tiêu, báo Nga News.ru đưa tin tối 8/7.

Anh hùng Liên bang Nga Aleksey Asylkhanov, 23 tuổi, mất tích từ ngày 3/4 tại thành phố Yurga, tỉnh Kemerovo. Tuy nhiên, phải đến tháng 6, Bộ Nội vụ Nga mới đưa tên cựu quân nhân này vào danh sách người mất tích.

Anh hùng Liên bang Nga Aleksey Asylkhanov. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Biến mất bí ẩn sau khi rời nhà đi làm

Vợ của anh Asylkhanov cho biết chồng nói sẽ đến nơi làm việc vào chiều hôm đó. Anh là giảng viên tại một trường cao đẳng nông nghiệp và dịch vụ, trong khi giờ làm việc thông thường bắt đầu từ 8h sáng. Điều khiến cô bất ngờ là khi đó đã khoảng 16h nhưng chồng vẫn nói đi làm như bình thường.

Người vợ, lúc ấy đang mang thai tháng thứ năm, bắt đầu lo lắng khi chồng không trở về nhà vào buổi tối và điện thoại hoàn toàn mất liên lạc. Theo cô, anh Asylkhanov luôn báo trước nếu về muộn, dù chỉ vài phút.

Dữ liệu từ camera giám sát sau đó ghi nhận anh Asylkhanov bước lên một chiếc ô tô gần nhà. Tuy nhiên, biển số và chủng loại phương tiện không thể xác định. Theo người thân, hôm mất tích, anh mang theo túi chứa toàn bộ giấy tờ cá nhân, hộ chiếu, giấy tờ quân đội cùng các giấy chứng nhận khác.

Gia đình bác bỏ khả năng anh Asylkhanov tự quay trở lại chiến trường. Người thân cũng khẳng định anh không có mâu thuẫn với ai và không có kẻ thù.

Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án theo điều khoản về tội giết người để phục vụ điều tra.

Anh Aleksey Asylkhanov được phát hiện bước lên một chiếc ô tô gần nhà trước khi mất tích. Nguồn: News.ru.

Bị tình báo Ukraine bắt cóc?

Khi vụ mất tích kéo dài mà không có manh mối, nhiều chuyên gia tại Nga bắt đầu đưa ra các giả thuyết mới.

Trả lời News.ru, trung tá kiêm nhà sử học quân sự Oleg Ivannikov cho rằng, anh Asylkhanov có thể đã trở thành mục tiêu của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Theo ông Ivannikov, việc các cơ quan tình báo theo dõi, bắt cóc hoặc tìm cách đưa những quân nhân có giá trị ra khỏi lãnh thổ đối phương là điều từng xảy ra trong hoạt động tình báo quốc tế.

Ông Ivannikov nhận định, không loại trừ khả năng anh Asylkhanov đã bị sát hại và thi thể bị phi tang. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng vẫn có khả năng vị anh hùng Nga còn sống.

Theo giả thuyết được ông Ivannikov đưa ra, anh Asylkhanov có thể đã bị đưa khỏi lãnh thổ Nga sang Kazakhstan, sau đó tiếp tục chuyển đến các nước phương Tây hoặc Ukraine. Ông viện dẫn trường hợp cựu chỉ huy phòng không của lực lượng ly khai Donetsk Vladimir Tsemakh từng bị đưa khỏi vùng Donbass trước khi được trao trả cho Nga trong một cuộc trao đổi tù binh.

Đến nay, chưa có bằng chứng công khai xác nhận giả thuyết này và cơ quan điều tra Nga cũng chưa đưa ra kết luận chính thức.

Anh hùng Liên bang Nga Aleksey Asylkhanov. Nguồn: News.ru.

Động cơ hình sự?

Luật sư Nga Daniil Lunev cho rằng, khả năng vụ mất tích mang động cơ hình sự cũng cần được xem xét.

Theo ông Luvev, anh Asylkhanov có thể bị nhắm tới nhằm chiếm đoạt tiền trợ cấp hoặc các phần thưởng mà anh được nhận sau khi được phong danh hiệu Anh hùng Nga. Ngoài ra, luật sư này cũng không loại trừ các khả năng liên quan nợ nần, hoạt động kinh doanh hoặc bị bắt cóc.

Ông Lunev còn nhắc tới một giả thuyết khác là nạn nhân có thể bị mất trí nhớ, song đánh giá khả năng này khá thấp.

Ông cho biết, trong quá trình từng hợp tác với các tổ chức nhân quyền, ông đã tham gia giải cứu nhiều người bị giam giữ trái phép để lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, các nạn nhân trong những vụ việc như vậy thường thuộc nhóm yếu thế trong xã hội hoặc mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn nghiêm trọng.

Theo quy định pháp luật Nga, một người mất tích thông thường chỉ có thể bị tuyên bố đã chết sau 5 năm nếu không có thông tin về tung tích. Trong trường hợp mất tích trong hoàn cảnh có nguy cơ dẫn đến tử vong, thời hạn có thể rút xuống còn 6 tháng.

Riêng đối với quân nhân, việc tuyên bố tử vong chỉ được thực hiện không sớm hơn hai năm kể từ khi các hoạt động chiến sự kết thúc.

Được Tổng thống Putin trao danh hiệu Anh hùng Nga

Theo Bộ Quốc phòng Nga, anh Asylkhanov từng tham gia chiến đấu tại khu vực Artyomovsk, thành phố Bakhmut, Ukraine. Trong một chiến dịch, anh sử dụng máy bay không người lái để hiệu chỉnh hỏa lực pháo binh, góp phần ngăn chặn đà tiến công của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, chỉ trong ba ngày, lực lượng do anh Asylkhanov hỗ trợ đã phá hủy 15 xe tăng, 50 xe bọc thép cùng hơn 400 binh sĩ Ukraine.

Với thành tích này, anh được phong danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga vào năm 2024. Trong một nhiệm vụ chiến đấu vào tháng 2/2024, Asylkhanov bị thương nặng và mất một chân.

Chính quyền vùng Kemerovo cho biết, anh còn được trao các huân chương “Lòng dũng cảm” và “Chiến công”. Những phần thưởng này được Tổng thống Vladimir Putin trực tiếp trao tặng.

Đến nay, sau hơn ba tháng kể từ ngày mất tích, tung tích của anh Asylkhanov vẫn là một bí ẩn. Các cơ quan điều tra Nga chưa công bố bất kỳ kết quả chính thức nào, trong khi những giả thuyết xung quanh vụ việc vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán của các chuyên gia và luật sư.