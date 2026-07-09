Bộ Nội vụ: Tiếp tục sắp xếp cấp xã, tinh gọn tổ chức bên trong các bộ, ngành

TPO - Bộ Nội vụ cho biết, thời gian tới sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đơn vị hành chính, địa giới hành chính; tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn; tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về diện tích tự nhiên của 34 tỉnh, thành phố.

Cấp cơ sở "gánh" hơn 800 nhiệm vụ

Sáng 9/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của ngành nội vụ.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành trong việc hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong 6 tháng đầu năm.

Bộ trưởng lưu ý ngành nội vụ phải thay đổi tư duy, chuyển trọng tâm mạnh mẽ từ giai đoạn xây dựng, ban hành thể chế sang giai đoạn tổ chức thực hiện và thực thi pháp luật trên thực tế.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu. Ảnh: PV

Theo thống kê, hiện nay cấp cơ sở đang phải gánh hơn 800 nhiệm vụ khác nhau trên nhiều lĩnh vực. Điều này tạo ra áp lực rất lớn lên đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, trong khi nguồn lực và thẩm quyền còn hạn chế.

"Trong số hơn 800 nhiệm vụ đó, nhiệm vụ nào thực sự hiệu quả, nhiệm vụ nào đang quá tải hoặc chồng chéo? Có nhiệm vụ nào từ đầu năm đến nay chưa phát sinh giao dịch hoặc hiệu quả thực hiện thấp không?", Bộ trưởng nêu vấn đề.

Từ đó, ông giao các đơn vị tham mưu nghiên cứu, đề xuất phương án phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn. Mục tiêu là phân định rõ thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương, giữa bộ và các cấp chính quyền ở cơ sở, đảm bảo việc gì cấp dưới làm tốt hơn thì giao cấp dưới.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, thời gian qua, tổ chức bộ máy và biên chế tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, các bộ, cơ quan ngang bộ đã giảm 41/142 phòng thuộc vụ (giảm 28,9%) và giảm 55/678 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 8,1%) so với thời điểm 30/9/2025. Ở địa phương, các Sở Nội vụ đã tham mưu kiện toàn cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, tổ chức bộ máy cấp xã theo mô hình mới.

Cũng theo ông Thắng, công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ. Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành các nghị định, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng và thông tư của Bộ trưởng nhằm hoàn thiện thể chế về cán bộ, công chức, viên chức.

“Các bộ, ngành và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm. Qua đánh giá bước đầu, đội ngũ cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, Thứ trưởng cho hay.

Kịp thời bổ sung nhân sự cấp xã

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ Nội vụ cũng cho rằng, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là việc hệ trọng, chưa có tiền lệ, với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng” nên còn lúng túng trong giải quyết khó khăn, vướng mắc. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức chịu tác động của sắp xếp có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Ngoài ra, chất lượng nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cấp xã chưa đồng đều, cơ sở vật chất, trụ sở, hạ tầng số có nơi chưa đáp ứng. Chất lượng lao động một số lĩnh vực còn hạn chế, tính ổn định, bền vững của việc làm chưa cao.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng. Ảnh: PV

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, nguyên nhân chủ yếu do công tác xây dựng thể chế có tính phức tạp, nhiều điểm mới; khối lượng công việc rất lớn trong khi tổ chức, biên chế nhiều cơ quan mới được kiện toàn; một số cán bộ, công chức, viên chức còn tâm lý ngại khó, ngại thay đổi, sợ trách nhiệm.

Trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Nội vụ cho biết sẽ phối hợp hoàn thiện đồng bộ thể chế về phân cấp, phân quyền, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp, xóa bỏ chồng lấn, chồng chéo; tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ngành ở địa phương, tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập; giao và quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025; đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá; thực hiện nghiêm chủ trương về công tác cán bộ “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”; thu hút, trọng dụng nhân tài; chú trọng xây dựng cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cơ sở.

Nhiệm vụ quan trọng khác là kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đơn vị hành chính, địa giới hành chính; tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn; tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về diện tích tự nhiên của 34 tỉnh, thành phố.

Đối với các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm; kịp thời bổ sung nhân sự cấp xã; giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho đối tượng dôi dư; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng số, quản trị hành chính hiện đại (ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo).