Siêu bão Bavi có thể đổ bộ đất liền tương đương Yagi

TPO - Dự báo cường độ của siêu bão Bavi khi đổ bộ đảo Đài Loan (Trung Quốc) có thể cấp 15, giật trên cấp 17, khi đổ bộ Phúc Kiến (Trung Quốc), bão còn khoảng cấp 13-14, tương đương với siêu bão Yagi khi đổ bộ đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đất liền Việt Nam năm 2024.

Đêm qua và sáng nay (9/7) siêu bão Bavi vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h, đồng thời duy trì cường độ của một siêu bão.

Cụ thể vào 7h sáng nay, tâm siêu bão cách đảo Luzon của Philippines khoảng 810km về phía đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1100km về phía đông nam, cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1400km về phía đông nam với cường độ đầu cấp 16, giật trên cấp 17.

Dự báo trong ngày và đêm nay, siêu bão Bavi di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc với tốc độ khá nhanh, vào khoảng 20km/h và tiếp tục giữ cường độ siêu bão.

Khoảng ngày 10/7, siêu bão Bavi sẽ đi qua khu vực phía bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ giảm xuống còn cấp 15, giật trên cấp 17.

Ảnh vệ tinh chụp siêu bão Bavi trong sáng nay (9/7).

Sau đó, khoảng chiều và đêm 11/7, bão Bavi sẽ đổ bộ vào khu vực phía đông của tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) với cường độ mạnh khoảng cấp 13-14, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Cục Khí tượng thủy văn Việt Nam tiếp tục nhận định, siêu bão Bavi không có khả năng di chuyển vào Biển Đông, tuy nhiên với cường độ siêu mạnh, siêu bão này cũng tác động đến thời tiết của Biển Đông.

Từ ngày 9/7, gió Tây Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6.

Từ ngày 10-11/7 toàn bộ khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Siêu bão Yagi gây ra mức độ tàn phá nặng nề tại Quảng Ninh, Việt Nam.

Theo nhận định của các chuyên gia, sức tàn phá của siêu bão Bavi có thể tương đương với sức tàn phá của siêu bão Yagi khi đổ bộ đảo Hải Nam (Trung Quốc) và miền Bắc Việt Nam vào tháng 9 năm 2024.

Khi Yagi đổ bộ, đảo Hải Nam (Trung Quốc) ghi nhận gió mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, trong khi Móng Cái, Quảng Ninh ghi nhận gió mạnh cấp 14, giật trên cấp 17. Đây là cường độ bão trên đất liền lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử quan trắc tại Việt Nam.

Cùng với gió giật mạnh, siêu bão Yagi gây ra ngập lụt diện rộng tại nhiều quốc gia như Philippines, Việt Nam, Trung Quốc, Myanmar. Vì vậy, Uỷ ban bão Quốc tế đã thống nhất loại tên Yagi ra khỏi danh sách tên bão quốc tế, thay bằng tên bão Tomo.