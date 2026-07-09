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Khối đá lớn rơi trúng một chiếc Toyota đang di chuyển ở Sơn La

Viết Hà

TPO - Sáng 9/7, mưa lớn kéo dài khiến một tảng đá lớn sạt lở xuống Quốc lộ 279D, đoạn qua dốc Cao Pha (xã Mường Bú, tỉnh Sơn La), đè bẹp phần đầu một ô tô đang lưu thông, khiến tài xế bị thương.

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Sạt lở đá đè bẹp dúm phần đầu ô tô, khiến tài xế bị thương.

Ông Nguyễn Sơn Lâm, Chủ tịch UBND xã Mường Bú cho biết, khoảng 7h20 phút ngày 9/7, tại Km89+900/QL279D địa phận bản Búng Diến, xã Mường Bú đã xảy ra vụ sạt lở đá rơi đè bẹp phần đầu một ô tô con đang lưu thông.

Vụ việc khiến phần đầu xe ô tô bị bẹp dúm, tài xế bị thương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa hiện trường và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.

Được biết, chiếc xe gặp nạn là xe hiệu Toyota, mang biển kiểm soát tỉnh Sơn La. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe chỉ có một người đang trên đường đến cơ quan làm việc.

Đồng thời, cơ quan chức năng, đơn vị quản lý đường bộ đã khẩn trương phối hợp khắc phục sự cố, dọn dẹp đất đá và bảo đảm thông xe bước đầu qua khu vực sạt lở.

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Phần đầu ô tô bị đá đè bẹp dúm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các khu vực đèo dốc khi có mưa lớn. Trường hợp buộc phải di chuyển, người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, quan sát kỹ địa hình, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn, phòng tránh những sự cố đáng tiếc.

Viết Hà
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