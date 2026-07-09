Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng

TPO - Theo định hướng công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2026 và năm 2027, sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Triển khai đồng bộ các nội dung nhiệm vụ theo chức năng và quy trình

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ nhất khóa XI để thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung công việc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Châu.



Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2026.

Theo ông Phong, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương triển khai đồng bộ các nội dung nhiệm vụ theo chức năng và quy trình.

Tập trung ban hành các kế hoạch công tác năm 2026, rà soát các quy chế, quy định và kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội sau đại hội các cấp. Chú trọng hướng dẫn, triển khai các hoạt động tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp; Đại hội MTTQ Việt Nam và đại hội các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam…

Riêng về công tác tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các địa phương đã tập trung xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Minh Châu.



Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành hướng dẫn một số nội dung thực hiện sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp xã. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung hỗ trợ các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm bảo đảm các tổ chức tiếp tục hoạt động ổn định, thông suốt, không bị gián đoạn sau sắp xếp.

“Triển khai sơ kết 01 năm hoạt động của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sau sắp xếp và triển khai tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiến hành nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 304 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Quy định số 301 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã”, ông Phong nêu.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy



Trong 6 tháng cuối năm 2026, theo ông Phong, công tác Mặt trận và các đoàn thể định hướng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong đó, sẽ xây dựng, triển khai Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh và hướng dẫn triển khai thực hiện; mở rộng và đa dạng các phương thức truyền thông, nâng cao năng lực hoạt động cơ quan báo chí của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội.

MTTQ và các đoàn thể cũng tiếp tục đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận 24/7 kiến nghị của Nhân dân; tổ chức “Tháng nghe dân nói” ở các cấp.

MTTQ Việt Nam sẽ tập trung triển khai Kết luận số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031; tham mưu, đề xuất sửa đổi quyết định, quy định về các hội.

“Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ; tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế; kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Tiếp tục triển khai Đề án tổng rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ”, báo cáo nêu.