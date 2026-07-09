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Sức khỏe

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Nam sinh lớp 8 từng tự tử vì bị bạo lực học đường ở Lâm Đồng phục hồi kỳ diệu

Thái Lâm

TPO - Sau gần 2 tháng điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của em Đ.M.H. đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nạn nhân đã tỉnh táo, có thể giao tiếp với người thân và không để lại di chứng về thể chất.

Ngày 9/7, trao đổi với Tiền Phong, bà Trần Thị Kim Vân - mẹ của em Đ.M.H (nam sinh lớp 8 trong vụ bạo lực học đường ở Lâm Đồng) cho biết, con trai bà đang hồi phục tốt sau thời gian được các y, bác sĩ tích cực điều trị.

Theo bà Vân, hiện em H. đã tỉnh táo, có thể ngồi dậy, giao tiếp bình thường với người thân. Tri giác của em cải thiện rõ rệt, đã tự thở và không để lại di chứng về thể chất.

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Hình ảnh em H. khi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM.

Chia sẻ về hành trình điều trị của con, bà Vân xúc động cho biết, với một người mẹ, việc chứng kiến con hồi phục từng ngày là niềm hạnh phúc lớn nhất.

"Bản thân tôi và gia đình vô cùng biết ơn tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM đã tận tình cứu chữa để con vượt qua giai đoạn nguy kịch", bà Vân nói.

Người mẹ cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí đã quan tâm, đồng hành, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của em H. trong suốt thời gian qua.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TPHCM, sau gần 2 tháng điều trị, tình trạng nam sinh H. cải thiện dần, cai được máy thở, tri giác cải thiện dần, tỉnh táo, tiếp xúc được. Bệnh viện đánh giá đây là trường hợp phục hồi kỳ diệu về trạng thái bình thường, hầu như không di chứng.

Bệnh viện Nhi đồng TPHCM cho biết thêm, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, nam sinh H. còn được các chuyên viên tâm lý thăm khám và hỗ trợ tích cực.

Trước đó, trưa 15/5, gia đình phát hiện H. treo cổ, tím tái trong phòng ngủ. Người nhà tự ép tim, thổi ngạt, nhanh chóng đưa H. tới bệnh viện địa phương.

Các bác sĩ tiếp tục xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản. Do H. co giật, trợn mắt nên các bác sĩ truyền thuốc chống co giật, an thần, chống phù não, tiếp tục chuyển Bệnh viện Nhi đồng TPHCM.

Tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM, bệnh nhân hôn mê sâu, co gồng liên tục, môi hồng tái. SpO2 chỉ còn 89%, vùng cổ có vết hằn sâu và cằm bị xây xát. Tình trạng nguy kịch.

Kết quả xét nghiệm và chụp CT scan ghi nhận tổn thương não nghiêm trọng do thiếu oxy, trật xoay đốt sống cổ C1-C2.

Ngay sau đó, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa Ngoại Thần kinh, nẹp cố định cổ và triển khai phác đồ điều trị tích cực, toàn diện. Bệnh nhân được thở máy, sử dụng kháng sinh, truyền thuốc chống co giật liên tục, chống phù não, nuôi dinh dưỡng qua tĩnh mạch và ống thông, vật lý trị liệu mỗi ngày.

Thái Lâm
#bạo lực học đường #Lâm Đồng #hồi phục kỳ diệu #nam sinh lớp 8 #Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM

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