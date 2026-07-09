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Concert Thanh xuân đứng thứ 3 chủ đề được thảo luận nhiều nhất

Ngọc Ánh

TPO - Trước, trong và sau sự kiện, concert Thanh xuân tạo độ thảo luận lớn nhờ tạo ra một không gian nghệ thuật giao thoa giữa màu sắc hoài niệm và sức mạnh tuổi trẻ.

Mạng xã hội trong hai tuần qua cho thấy bức tranh đầy sôi động với những diễn biến nổi bật trên cả hai đường đua phim ảnh và âm nhạc.

Theo số liệu được Younet Media công bố, góp mặt ở vị trí thứ ba trong 10 chủ đề âm nhạc được thảo luận nhiều nhất trong thời gian từ 23/6-6/7 là sự kiện concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức.

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20.000 khán giả có mặt trực tiếp tạo sức nóng cho concert Thanh xuân. Ảnh: Duy Phạm.

Sự kiện đạt 46.590 lượt quan tâm. Dữ liệu này được thống kê từ các bài viết, bình luận công khai trên các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube, tin tức trực tuyến và đo lường bởi nền tảng SocialTrend - nền tảng phát hiện các chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Concert Thanh xuân diễn ra tối 27/6 tại Trường đua F1, Mỹ Đình. Không chỉ là đại nhạc hội quy tụ hơn 20 nghệ sĩ, concert do Báo Tiền Phong tổ chức còn trở thành ngày hội của tuổi trẻ Việt Nam.

Hơn 20.000 khán giả phủ kín Trường đua F1 Mỹ Đình, cùng đi qua hành trình cảm xúc. Suốt hơn ba giờ đồng hồ, âm nhạc, ánh sáng, những lá cờ Tổ quốc và hàng chục nghìn tiếng hát đã tạo nên đêm diễn giàu cảm xúc.

Đơn vị công bố số liệu cũng cho biết concert tạo độ thảo luận lớn nhờ tạo ra một không gian nghệ thuật giao thoa giữa màu sắc hoài niệm và sức mạnh tuổi trẻ.

Sự cộng hưởng giữa hệ thống âm thanh, ánh sáng bài bản cùng các tiết mục trực tiếp tràn đầy năng lượng đã đem đến trải nghiệm trọn vẹn, giúp chương trình nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

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Đông Hùng, Võ Hạ Trâm tạo nên màn song ca được khán giả hưởng ứng nồng nhiệt.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ 1-2h sáng để giữ vị trí đẹp nhất trước sân khấu. Không khí nóng dần lên từ 16h khi các fanzone chính thức mở cửa đón người hâm mộ.

Hòa Minzy, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Quang Hùng MasterD và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc với loạt hit Thị Mầu, Việt Nam tử tế, Điều tử tế bay xa, Đường lên phía trước...

Sau hơn ba giờ đồng hồ, toàn bộ nghệ sĩ cùng trở lại sân khấu trong liên khúc Nhà tôi có treo một lá cờ - Nhớ mãi chuyến đi này. Phía dưới, hơn 20.000 khán giả cùng vẫy cờ Tổ quốc, hòa giọng theo những giai điệu cuối cùng và tạo nên bức tranh khép lại hành trình đẹp.

Dẫn đầu bảng xếp hạng nội dung âm nhạc được thảo luận nhiều nhất là ca khúc Hỏa tâm từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, với 71.690 lượt thảo luận.

Sự đầu tư chỉn chu từ bản phối hiện đại cùng khâu dàn dựng trong cả MV và trên sân khấu đã mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, giúp ca khúc duy trì sức nóng trên khắp các nền tảng số.

Đứng ở vị trí thứ hai là MV Tìm em - màn kết hợp giữa Hngle và Bảo Anh.

Các nội dung thảo luận xếp sau concert Thanh xuân là concert Mắt nhắm mắt mở của HIEUTHUHAI, bài hát mới của Tinh Hà say hi, MV Come my way của Sơn Tùng M-TP...

Ngọc Ánh
#concert Thanh xuân #concert Thanh xuân Báo Tiền Phong #bảng xếp hạng âm nhạc #xu hướng mạng xã hội #Quang Hùng MasterD Hòa Minzy concert Thanh xuân

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