Dàn ca sĩ nổi tiếng sẵn sàng khuấy động Eo Gió đêm 11/7

Lần đầu tiên, Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông) - điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam sẽ trở thành điểm hẹn của âm nhạc, ánh sáng và màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao mãn nhãn vào tối 11/7 tới đây.

Nếu du khách đã quen thuộc với một Eo Gió bình yên với những con đường ven núi tạt gió và những ghềnh đá hoang sơ, thì đêm ngày 11/7, tọa độ này sẽ khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Sân khấu "Eo Gió - Vũ điệu biển xanh" được dàn dựng công phu ngay bên bờ biển Nhơn Lý với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, cùng tầm nhìn ôm trọn hướng biển.

Sự kiện có sự góp mặt của nữ ca sĩ Văn Mai Hương, cái tên bảo chứng cho những màn trình diễn live “như nuốt đĩa”. Đến với đêm nhạc, giọng ca “Đại minh tinh” sẽ mang đến bản hit “Hương”, ca khúc từng “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng nhạc số, tạo nên cơn sốt triệu view với những vũ điệu “gây bão” nền tảng TikTok. Giữa biển trời Nhơn Lý, “mùi hương em nồng say” hòa cùng gió biển hứa hẹn sẽ tạo nên một không gian âm nhạc vừa sang trọng, vừa mê đắm khó quên.

Eo Gió nơi có khung cảnh tuyệt đẹp của Gia Lai.

Cùng với đó, “hoàng tử ballad” Dương Edward cũng là cái tên được nhiều khán giả mong đợi. Với chất giọng trầm ấm, đầy cảm xúc, chàng “Kỳ Lân lãng tử” của The Masked Singer sẽ mang đến những giai điệu quen thuộc, từng làm say đắm hàng triệu trái tim như “Rung động”, “Dáng em”... Dưới bầu trời sao và tiếng sóng biển rì rào, sự xuất hiện của nam ca sĩ được kỳ vọng sẽ đưa người xem bước vào hành trình cảm xúc đầy ắp những bất ngờ ngọt ngào.

Bên cạnh những cái tên đình đám, đêm nhạc còn chào đón sự xuất hiện của hai giọng ca Gen Z tài năng - Dương Thuận và Hoàng Ngân. Với phong cách trình diễn trẻ trung và tư duy âm nhạc hiện đại, hai ca sĩ trẻ hứa hẹn sẽ cùng các đàn anh, đàn chị thắp sáng sân khấu biển đêm, đem lại một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, đa cảm xúc.

Đặc biệt, sức nóng của đêm nhạc sẽ được đẩy lên đỉnh điểm với sự xuất hiện của "phù thủy âm thanh" DJ Trang Moon. Mang đến những bản phối EDM sôi động đầy mê hoặc cùng nguồn năng lượng tươi mới, trẻ trung, cô nàng chắc chắn sẽ khuấy động màn đêm Nhơn Lý, khiến hàng ngàn khán giả không thể ngồi yên.

Bên cạnh bữa tiệc âm nhạc, điểm nhấn được mong chờ nhất của chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao lần đầu tiên được thực hiện tại Eo Gió, dự kiến diễn ra lúc 21h15. Sự hòa quyện giữa ánh sáng, biển trời và thiên nhiên Eo Gió hứa hẹn tạo nên khoảnh khắc đắt giá của đêm hội, mang đến những góc check-in "triệu view" cho người dân và du khách tham dự.

Eo Gió sẽ trở thành điểm hẹn của âm nhạc, ánh sáng và màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao mãn nhãn.

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, chương trình "Eo Gió - Vũ điệu biển xanh" không chỉ mang đến một đêm nghệ thuật quy mô mà còn góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch trải nghiệm tại Quy Nhơn, phục vụ nhu cầu thưởng thức và vui chơi giải trí cho hàng nghìn du khách dịp cuối tuần.

Với chuỗi trải nghiệm nối dài từ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, tinh hoa ẩm thực địa phương cùng đêm pháo hoa rực rỡ bên bờ biển, Eo Gió hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn được săn đón bậc nhất của các tín đồ đam mê xê dịch trong mùa hè này.