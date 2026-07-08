Chân dung nam MC liên tục dẫn chương trình nghệ thuật chính luận

TPO - MC Vũ Mạnh Cường liên tục được tin tưởng giao dẫn dắt nhiều chương trình nghệ thuật và đại lễ quy mô lớn trên cả nước. Nam MC cho rằng điều giúp anh được lựa chọn không nằm ở sự nổi bật cá nhân mà là khả năng kết nối, truyền tải cảm xúc.

Kỷ niệm dẫn sự kiện trọng đại của TPHCM

Từ đầu năm, MC Vũ Mạnh Cường liên tục xuất hiện tại nhiều sự kiện chính luận, lễ hội văn hóa và chương trình nghệ thuật quy mô lớn trên cả nước.

Trong năm 2026, Vũ Mạnh Cường đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại hàng loạt lễ hội lớn trải dài từ Bắc vào Nam như Lễ hội Yên Tử, Khai hội Tam Chúc, Khai mạc Lễ hội Làng Sen, Lễ hội Du lịch biển đảo Quảng Ngãi, Khai hội văn hóa dân tộc Chăm, Lễ hội Điều và Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.

MC Vũ Mạnh Cường liên tục xuất hiện tại nhiều sự kiện chính luận, lễ hội văn hóa và chương trình nghệ thuật quy mô lớn trên cả nước.

Anh cũng dẫn nhiều chương trình nghệ thuật và lễ trao giải như Liên hoan Phim ngắn TPHCM, concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức, chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Ở mảng chính luận, Vũ Mạnh Cường tiếp tục góp mặt trong các chương trình nghệ thuật cấp quốc gia như chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đầu tháng 7, MC Vũ Mạnh Cường dẫn chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Vũ Mạnh Cường, đây là một trong những chương trình anh dành nhiều tâm huyết bởi mỗi lời dẫn đều cần xuất phát từ sự thấu cảm và lòng biết ơn.

MC Vũ Mạnh Cường dẫn chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi hoàn thành chương trình, xen lẫn niềm tự hào và hạnh phúc. Áp lực rất lớn vì đây là sự kiện mang dấu mốc lịch sử và quy tụ nhiều nghệ sĩ. Điều khiến tôi hài lòng nhất là giữ được sự cân bằng về năng lượng, đủ trang trọng nhưng vẫn gần gũi, không khô cứng", anh chia sẻ.

Không chỉ dẫn dắt các sự kiện lớn, Vũ Mạnh Cường còn từng là một trong những văn nghệ sĩ tiêu biểu của TPHCM tham gia diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 2025.

Áp lực ở những sân khấu lớn

Với vinh dự được dẫn nhiều chương trình nghệ thuật có tầm vóc, theo Vũ Mạnh Cường, yếu tố đầu tiên giúp anh được lựa chọn là sự phù hợp với các chương trình chính luận. Anh luôn lựa chọn cách dẫn trang trọng, tiết chế và tôn trọng tinh thần của chương trình.

Yếu tố thứ hai là khả năng truyền tải cảm xúc. Những chương trình chính luận không chỉ cần truyền đạt thông tin mà còn phải khơi gợi sự đồng cảm và niềm tự hào trong khán giả. Vì vậy, anh thường tìm cách đưa những câu chuyện đời thường và các chi tiết giàu tính nhân văn vào lời dẫn để tạo sự kết nối.

﻿ ﻿﻿ ﻿ MC Vũ Mạnh Cường kết hợp cùng Phí Linh trên concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức.

Cuối cùng là khả năng ứng biến và chịu áp lực. Theo nam MC, các chương trình quy mô lớn luôn tiềm ẩn nhiều tình huống phát sinh như thay đổi kịch bản, điều kiện thời tiết hoặc vấn đề sức khỏe. Người dẫn cần giữ bình tĩnh để bảo đảm mạch chương trình diễn ra liên tục.

Sau nhiều năm hoạt động, MC Vũ Mạnh Cường vẫn duy trì sự hiện diện ở cả hai mảng chính luận và giải trí. Việc liên tục được giao dẫn dắt các chương trình cấp quốc gia, lễ hội văn hóa và concert quy mô lớn cho thấy anh có thể thích ứng với nhiều không gian sân khấu.