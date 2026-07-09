Justin Bieber gia nhập đội hình 'khủng' biểu diễn chung kết World Cup

TPO - Lần đầu tiên trong lịch sử, trận chung kết World Cup có chương trình "halftime show" diễn ra vào giữa hiệp, quy tụ một loạt siêu sao của làng nhạc thế giới.

FIFA thông báo Justin Bieber sẽ góp mặt trên sân khấu biểu diễn giữa hiệp (halftime show) quy tụ toàn sao khủng của làng nhạc thế giới, mang đậm hơi hướm Super Bowl của kỳ World Cup 2026. "Hoàng tử nhạc pop" sẽ đứng chung sân khấu cùng những ngôi sao hạng A của thế giới như Madonna, Shakira và nhóm nhạc BTS.

"World Cup do FIFA tổ chức đã kết nối thế giới lại với nhau, theo cách mà không sự kiện nào khác có thể làm được. Tôi rất biết ơn khi được trở thành một phần của chương trình âm nhạc ở giữa hiệp, và còn trân trọng hơn nữa khi biết rằng nó đang góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em trên toàn thế giới", Justin Bieber chia sẻ trong thông cáo của FIFA.

Ngôi sao nhạc Afrobeats Burna Boy, nhạc trưởng người Venezuela Gustavo Dudamel và PS22 Chorus - dàn hợp xướng gồm các học sinh tiểu học đến từ Staten Island, New York - cũng sẽ tham gia biểu diễn. Đặc biệt, tiết mục của dàn hợp xướng nhí sẽ có sự đồng hành của ban nhạc rock đình đám Coldplay.

FIFA tuyên bố halftime show là chương trình nhằm mục đích ủng hộ Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu FIFA. Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới đang kêu gọi gây quỹ 100 triệu USD để giúp trẻ em trên toàn thế giới được tiếp cận với giáo dục và bóng đá.

Về sự kiện halftime show, FIFA công bố Chris Martin (thủ lĩnh nhóm Coldplay) làm đạo diễn. Sự góp mặt của Justin Bieber, Madonna và BTS sẽ thu hút chú ý từ khán giả toàn cầu. Shakira và Burna Boy, bộ đôi thể hiện ca khúc chủ đề World Cup 2026 - Dai Dai - sẽ đốt cháy halftime show với chất nhạc latin, afrobeats mang đậm cảm hứng bóng đá.

Shakira tái xuất ở chung kết World Cup 2026.

Halftime show vốn là "đặc sản" của Super Bowl (trận chung kết của Giải Bóng bầu dục Mỹ). Năm nay, chung kết World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ và FIFA muốn đưa bản sắc của Super Bowl vào trận đấu được chờ đợi nhất, 4 năm tổ chức một lần của bóng đá. Đây chính là đặc quyền cho CĐV sở hữu tấm vé vào sân xem chung kết World Cup 2026, vốn rất đắt đỏ so với một trận thông thường.

Ngay sau khi FIFA công bố halftime show có Justin Bieber, cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi, càng có lý do để chờ đợi vào sự kiện ở trận chung kết. "Hoàng tử nhạc pop" vừa tạo nên 2 đêm diễn gây bão toàn cầu ở Lễ hội âm nhạc Coachella. Những năm qua, Justin Bieber không xuất hiện thường xuyên ở các sân khấu âm nhạc. Mỗi lần Bieber cầm micro và biểu diễn là một lần gây rúng động làng nhạc.

Với Madonna, Shakira, BTS, halftime show của FIFA đã rất hấp dẫn. Có thêm một ngôi sao toàn cầu, là thần tượng của giới trẻ như Justin Bieber, khả năng lan tỏa của sự kiện lần này sẽ mạnh mẽ hơn.