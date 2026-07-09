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Liên đoàn Bóng đá Ai Cập thông tin chi tiết vụ tố trọng tài thiên vị Argentina

Trọng Đạt

TPO - Liên đoàn Bóng đá Ai Cập phản ứng dữ dội sau thất bại 2-3 trước Argentina, cho rằng VAR và các quyết định trọng tài trong trận đấu đã đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về sự công bằng.

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Thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 1/8 World Cup không khép lại với Ai Cập sau tiếng còi mãn cuộc. Liên đoàn Bóng đá Ai Cập tuyên bố họ “không thể im lặng” trước những quyết định trọng tài mà họ cho là thiếu công bằng, trong trận đấu chứng kiến Argentina ghi 3 bàn liên tiếp chỉ trong 13 phút để tạo nên màn lội ngược dòng nghẹt thở.

Ai Cập rời World Cup 2026 trong cay đắng. Đội bóng của HLV Hossam Hassan từng dẫn Argentina 2-0, từng đứng rất gần một chiến thắng lịch sử, nhưng cuối cùng lại sụp đổ trong những phút cuối trước sức ép khủng khiếp từ nhà đương kim vô địch.

Sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) phát đi thông báo với tuyên bố mạnh mẽ. Cơ quan này cho rằng đội tuyển Ai Cập đã chịu thiệt bởi công tác trọng tài “không công bằng và thiên vị” trong thất bại 2-3 trước Argentina.

“Bảo vệ quyền lợi và lợi ích của đội tuyển Quốc gia Ai Cập không phải là vấn đề có thể bị phớt lờ, xem nhẹ hoặc coi là thứ yếu”, EFA nêu quan điểm trong thông báo. “Đó là trách nhiệm mà chúng tôi gánh vác với đầy đủ niềm tin và quyết tâm”.

Bàn thắng bị từ chối và cơn giận của Ai Cập

Tình huống gây tranh cãi lớn nhất đến ở phút 58. Ai Cập tưởng như đã có bàn thắng thứ 2, nhưng sau khi VAR can thiệp, Marwan Attia bị xác định đã phạm lỗi với Lisandro Martínez trước khi bóng vào lưới.

EFA cho rằng VAR đã không được sử dụng một cách phù hợp, dẫn tới những quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Trong thông báo, liên đoàn này nhấn mạnh “một số tình huống then chốt đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng”, đồng thời đặt câu hỏi về “tính nhất quán và sự công bằng” trong cách điều hành trận đấu.

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Dù bàn thắng bị từ chối, Ai Cập vẫn vượt lên dẫn 2-0 sau pha lập công của Mostafa Ziko 9 phút sau đó. Nhưng lợi thế ấy không đủ để họ đứng vững trước Argentina.

Phút 79, Lionel Messi kiến tạo cho Cristian Romero ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2. Đó là điểm khởi đầu cho 13 phút ác mộng của Ai Cập. Argentina ghi liền 3 bàn, biến một trận đấu tưởng như đã trôi khỏi tay họ thành một trong những màn ngược dòng kịch tính nhất lịch sử World Cup.

Messi và Argentina được ưu ái?

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm sau bàn thắng quyết định của Argentina ở phút bù giờ thứ 2. HLV Hossam Hassan giơ 2 tay thành hình chữ “X”, dấu hiệu phản đối hành vi phân biệt chủng tộc.

Sau trận, nhà cầm quân của Ai Cập tiếp tục lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Ông cho rằng đội bóng của mình là nạn nhân của một hệ thống bóng đá ưu ái Messi và Argentina.

Không khí cuối trận trở nên hỗn loạn. HLV thủ môn Saafan Elsaghir của Ai Cập bị truất quyền chỉ đạo, trong khi nhiều cầu thủ Ai Cập phải nhận thẻ vàng. Với EFA, đó không chỉ là thất bại về tỷ số, mà còn là trận đấu để lại cảm giác bất công sâu sắc.

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Thông báo của EFA cho biết nhiều chuyên gia và nhà phân tích đã lên tiếng bảo vệ Ai Cập, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chính trực, minh bạch và công bằng trong công tác trọng tài ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Với các cầu thủ Ai Cập, trận thua trước Argentina không chỉ là cú sốc chuyên môn. Đó còn là nỗi thất vọng của một đội bóng tin rằng họ xứng đáng được đối xử công bằng hơn.

“Mỗi cầu thủ khoác lên mình màu áo Ai Cập, và mỗi cổ động viên đứng sau đội tuyển, đều xứng đáng nhận được sự công bằng, tôn trọng và việc áp dụng luật thi đấu một cách bình đẳng”, EFA khẳng định.

Trọng Đạt
#Ai Cập #trọng tài #Argentina #VAR #bóng đá #World Cup #bất công

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