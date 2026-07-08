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Nguyễn Xuân Son ghi bàn, đội tuyển Việt Nam thắng trận đấu tập thứ 2 tại Hàn Quốc

Vĩnh Xuân

TPO - Nguyễn Xuân Son góp 1 bàn thắng khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Yongin FC (K-League 2) trong trận giao hữu tại Hàn Quốc diễn ra chiều 8/7.

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Nguyễn Xuân Son vẫn là hy vọng trên hàng công đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Trước đó ngay phút thứ 9, tiền vệ Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội) đã mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam với pha dứt điểm kỹ thuật trong vòng cấm. Yongin FC sở hữu khá nhiều cầu thủ chất lượng, nổi bật là 2 cầu thủ Brazil như Gabriel Tigrao và Vitinho.

Đội bóng của Hàn Quốc gây sức ép khá mạnh lên hàng thủ tuyển Việt Nam trong thời gian còn lại và có bàn gỡ hoà phút 42. Bước sang hiệp 2, thế trận đôi bên diễn ra khá cân bằng và đến phút 75, Nguyễn Xuân Son có pha bật cao đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.

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Theo kế hoạch ngày 13/7 tới, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận đấu cuối với Gangwon FC, đội bóng đang thi đấu tại K-League trước khi lên đường về nước. Ngày 18/7, đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là cữ dượt cuối trước khi HLV Kim Sang-sik chốt danh sách chính thức chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chung bảng A với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Thông báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hôm nay cho biết, trận ra quân của đội với Timor Leste sẽ diễn ra trên sân Chonburi (Thái Lan) vào ngày 24/7.

Vĩnh Xuân
#Đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #ASEAN Cup 2026 #Nguyễn Xuân Son #Timor Leste #Hàn Quốc

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