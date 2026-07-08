FIFA hứng làn sóng chỉ trích vì quyết định phân công trọng tài ở trận Pháp - Morocco

TPO - Quyết định chỉ định tổ trọng tài toàn người Argentina điều hành trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Dù không vi phạm quy định của FIFA, sự lựa chọn này vẫn khiến truyền thông và người hâm mộ đặt dấu hỏi về tính hợp lý, nhất là khi Argentina vẫn đang cạnh tranh chức vô địch.

FIFA công bố tổ trọng tài bắt chính trận đấu giữa Pháp và Morocco (Ảnh: FIFA).

Chỉ ít ngày trước khi trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco diễn ra, FIFA đã trở thành tâm điểm tranh luận khi công bố danh sách tổ trọng tài điều khiển cuộc đối đầu này. Việc cả năm thành viên trong ê-kíp điều hành đều mang quốc tịch Argentina nhanh chóng làm dấy lên những ý kiến trái chiều từ truyền thông cũng như người hâm mộ, đặc biệt là tại Pháp.

Theo thông báo từ FIFA, trọng tài chính của trận đấu sẽ là Facundo Tello. Hỗ trợ ông là hai trợ lý Juan Pablo Belatti và Gabriel Chade. Bên cạnh đó, trọng tài thứ tư Dario Herrera cùng trợ lý dự bị Cristian Navarro cũng đều đến từ Argentina. Cách bố trí này được đánh giá là khá hiếm ở các trận đấu loại trực tiếp của World Cup, nơi FIFA thường ưu tiên các tổ trọng tài đến từ những khu vực hoặc quốc gia không liên quan đến các đội bóng còn góp mặt.

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều cơ quan truyền thông Pháp đã bày tỏ sự không hài lòng. Không ít ý kiến cho rằng dù quyết định trên không trái quy định, việc một tổ trọng tài đến từ quốc gia vẫn còn thi đấu tại giải có thể khiến dư luận đặt ra nhiều nghi ngờ về tính khách quan. Trong bối cảnh Argentina vẫn nuôi hy vọng tiến sâu và hoàn toàn có khả năng gặp Pháp ở các vòng tiếp theo, những lo ngại này càng trở nên rõ rệt.

Tờ RMC Sport phản ứng dữ dội: "FIFA thật trơ trẽn". Sự bất mãn tập trung vào việc toàn bộ thành viên từ trọng tài chính Facundo Tello, các trợ lý, cho đến tổ VAR đều có quốc tịch Argentina. Tờ L'équipe thậm chí còn đặt giả thuyết đây là cách FIFA "cân bằng" lại những bức xúc trước đó từ phía Argentina, khi trọng tài người Pháp Francois Letexier từng được giao nhiệm vụ cầm còi trận đấu của Argentina với Ai Cập.

Về mặt quy định, FIFA không cấm trọng tài của một quốc gia điều hành trận đấu giữa hai đội tuyển khác. Điều khoản hiện hành chỉ yêu cầu trọng tài không được bắt chính hoặc tham gia điều hành những trận có đội tuyển quốc gia mình góp mặt. Vì vậy, việc một tổ trọng tài Argentina làm nhiệm vụ ở cuộc đối đầu giữa Pháp và Morocco hoàn toàn phù hợp với quy chế của Liên đoàn Bóng đá Thế giới.

Trên thực tế, Facundo Tello là một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm của Nam Mỹ, từng điều hành nhiều trận đấu lớn ở cấp độ quốc tế. Tuy nhiên, ở một giải đấu có sức ảnh hưởng toàn cầu như World Cup, yếu tố tạo dựng niềm tin và tránh mọi nghi ngờ từ dư luận cũng quan trọng không kém những quyết định chính xác trên sân.

Trận tứ kết giữa Pháp và Morocco vì thế không chỉ thu hút sự chú ý bởi cuộc cạnh tranh giành vé vào bán kết, mà còn bởi áp lực dành cho tổ trọng tài. Mọi quyết định trên sân sẽ được theo dõi sát sao và chắc chắn trở thành chủ đề bàn luận nếu xuất hiện bất kỳ tình huống gây tranh cãi nào. Điều đó cũng đồng nghĩa FIFA sẽ phải đối mặt với thử thách lớn trong việc bảo vệ uy tín của công tác trọng tài tại kỳ World Cup năm nay.

Sự tranh cãi càng được đẩy lên cao sau những phản ứng liên quan đến trận đấu giữa Argentina và Ai Cập ở vòng 1/8. Đội bóng châu Phi từng phản đối quyết liệt một số tình huống xử lý của trọng tài và VAR, trong đó có bàn thắng gây nhiều tranh luận của đại diện Nam Mỹ. Những diễn biến đó khiến không ít người lo ngại rằng việc tiếp tục phân công tổ trọng tài Argentina làm nhiệm vụ ở một trận đấu lớn sẽ khiến FIFA chịu thêm áp lực từ dư luận.