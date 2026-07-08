Ai Cập đề nghị loại cả tổ trọng tài người Pháp khỏi World Cup 2026

TPO - Liên đoàn Bóng đá Ai Cập gửi đơn khiếu nại lên FIFA, bày tỏ bức xúc vì nhiều quyết định nhạy cảm của trọng tài.

Salah ngã trong vùng cấm địa trước khi cầu thủ Argentina ghi bàn kết liễu.

Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA, yêu cầu kiểm tra toàn bộ tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa họ và Argentina tại vòng 1/8 World Cup 2026. Trong văn bản chính thức, phía Ai Cập phản ứng gay gắt khi cáo buộc những quyết định trên sân của trọng tài là "hành vi phân biệt đối xử", đồng thời đề nghị FIFA loại ngay tổ trọng tài này khỏi World Cup 2026.

Tâm điểm của vụ EFA khiếu nại FIFA xoay quanh trọng tài chính người Pháp Francois Letexier cùng tổ VAR. Phía Ai Cập khẳng định các vị vua áo đen đã áp dụng "tiêu chuẩn kép", trực tiếp tước đi tấm vé vào tứ kết của đại diện châu Phi bằng hàng loạt quyết định sai lầm có hệ thống.

EFA chỉ ra 2 tình huống sai lầm từ trọng tài chính. Đầu tiên, khi Ai Cập đang dẫn 1-0, tiền đạo Mostafa Zico dứt điểm tung lưới Argentina sau tình huống phản công. Tuy nhiên, trọng tài trực tiếp xem màn hình VAR và "bẻ còi", hủy bàn thắng của Ai Cập.

Sau đó, đỉnh điểm tranh cãi xảy ra ở phút 90+2. Khi tỷ số đang là 2-2, Mohamed Salah ngã trong khu vực cấm địa của Argentina. Trọng tài Letexier bỏ qua lỗi dẫn đến phạt đền, sau đó phòng VAR không tác động để can thiệp tình huống. Đây chính là tình huống Argentina tổ chức phản công và ghi bàn nâng tỷ số 3-2. Khác với tình huống Ai Cập bị hủy bàn thứ 2, VAR vẫn không can thiệp sau khi Enzo Fernandez lập công.

HLV trưởng Hossam Hassan của Ai Cập không giữ được bình tĩnh khi tham gia họp báo sau trận. Ông Hassan cay đắng tuyên bố: "Mọi thứ dường như được định sẵn để hướng đương kim vô địch đi tiếp. Họ không muốn thấy một World Cup thiếu vắng Messi".

Vào cuối trận, ống kính truyền hình quay lại cảnh HLV Hassan thực hiện hành động đan chéo hai tay trước ngực - ký hiệu chính thức của FIFA để báo cáo về hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử ngay trên sân.

Trên sóng truyền hình Anh, cựu danh thủ Jamie Carragher cho rằng bàn thắng bị từ chối của Zico đặc biệt nhạy cảm, với nhiều trọng tài sẽ không hủy bàn.