30 triệu khán giả xem trận Mỹ - Bỉ, bóng đá lập kỷ lục truyền hình tại Mỹ

TPO - Trận Mỹ - Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026 đã khép lại hành trình của đội đồng chủ nhà cuối cùng, đồng thời tạo nên một cột mốc lịch sử trên sóng truyền hình Mỹ. Theo truyền hình Fox, 30 triệu người đã theo dõi trận đấu này, trở thành chương trình truyền hình bóng đá có lượng người xem cao nhất lịch sử nước Mỹ.

Kỷ lục mới sau cú sốc của đội tuyển Mỹ

Bóng đá tiếp tục chứng minh sức hút đặc biệt tại Mỹ trong mùa World Cup 2026. Theo số liệu sơ bộ được truyền hình Fox mới công bố, trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ ở vòng 1/8 đã đạt lượng người xem lên tới 30 triệu, qua đó trở thành chương trình truyền hình bóng đá được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử nước này.

Trận đấu diễn ra ngày 6/7 tại Seattle, nơi Bỉ giành chiến thắng 4-1 để đoạt vé vào tứ kết. Với đội tuyển Mỹ, thất bại này cũng khép lại hành trình của đội đồng chủ nhà cuối cùng còn trụ lại tại World Cup 2026, khi giải đấu được tổ chức tại 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico.

Theo truyền hình Fox, lượng khán giả của trận đấu đạt đỉnh hơn 36,8 triệu người trong khoảng thời gian từ 9h15 đến 9h30 tối theo giờ miền Đông nước Mỹ. Con số này cho thấy sức nóng rất lớn của trận đấu, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển Mỹ đứng trước thời khắc sinh tử ở vòng knock-out.

Kỷ lục mới cũng vượt qua cột mốc vừa được thiết lập chỉ một tuần trước đó. Khi ấy, trận Mỹ - Bosnia & Herzegovina được Fox ghi nhận có 26,4 triệu người theo dõi, trở thành trận đấu bóng đá bằng tiếng Anh có lượng người xem cao nhất trong lịch sử Mỹ. Nhưng cột mốc này nhanh chóng bị xô đổ bởi màn đối đầu giữa Mỹ và Bỉ.

World Cup 2026 tạo sức hút ngoài sân cỏ

Không chỉ các trận có đội tuyển Mỹ mới tạo ra sức hút lớn. Truyền hình Fox cũng công bố trận Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 ở vòng 1/16 thu hút 11,1 triệu người xem. Đây là trận đấu World Cup 2026 không có đội tuyển Mỹ, không phải chung kết, nhưng có lượng người xem bằng tiếng Anh cao nhất trong lịch sử tại Mỹ.

Theo Fox, lượng khán giả trận Bồ Đào Nha - Croatia đạt đỉnh hơn 16 triệu người trong phần kết đầy kịch tính. Con số này tiếp tục cho thấy World Cup 2026 đang tạo ra hiệu ứng truyền hình mạnh mẽ tại thị trường Mỹ, nơi bóng đá từng phải đứng sau nhiều môn thể thao truyền thống như bóng bầu dục, bóng rổ hay bóng chày.

Từ kỷ lục của trận Mỹ - Bosnia & Herzegovina đến cột mốc 30 triệu khán giả ở trận Mỹ - Bỉ, World Cup 2026 đang mở ra một chương mới cho bóng đá tại Mỹ. Đội tuyển Mỹ đã dừng bước, nhưng sức hút mà họ tạo ra trên sóng truyền hình cho thấy giải đấu vẫn để lại một di sản lớn: kéo bóng đá đến gần hơn với đại chúng Mỹ.