Đội hình tiêu biểu vòng loại trực tiếp World Cup 2026: Vẫn là Messi, Haaland và Mbappe so tài

TPO - Vòng 1/16 và vòng 1/8 chứng kiến những cuộc đối đầu nghẹt thở, nơi sai lầm nhỏ nhất cũng phải trả giá bằng cả một hành trình. Trong bầu không khí đầy áp lực ấy, bản lĩnh của các ngôi sao lớn đã lên tiếng đúng lúc. Sau đây là 11 ngôi sao như vậy.

THỦ MÔN

Orjan Nyland (Na Uy)

Trận đấu giữa Na Uy và Brazil chắc chắn sẽ đi vào lịch sử bóng đá quốc gia Bắc Âu này, và người đặt viên gạch đầu tiên cho chiến tích ấy không ai khác ngoài Orjan Nyland. Trước sức ép khủng khiếp từ các vũ công Samba, Nyland đã biến khung thành của Na Uy thành một pháo đài bất khả xâm phạm.

Cú đổ người chính xác, cản phá thành công quả phạt đền của Bruno Guimaraes chính là điểm sáng nhất của thủ môn tuyển Na Uy. Nó vừa làm nản lòng các chân sút Nam Mỹ, vừa truyền sự tự tin cao độ cho các đồng đội. Nhiều pha cứu thua xuất sắc của anh trong trận đấu cũng chặn đứng những mũi nhọn hàng đầu thế giới, đưa Na Uy hiên ngang tiến vào vòng sau trong sự ngỡ ngàng của giới mộ điệu.

HẬU VỆ

Timothy Castagne (Bỉ)

Trong chiến thắng đậm đà 4-1 của đội tuyển Bỉ trước Mỹ, Timothy Castagne đã cống hiến một màn trình diễn điểm 10 ở vị trí hậu vệ phải. Nhiệm vụ của anh trong trận đấu này vô cùng nặng nề khi phải đối đầu với bộ đôi giàu tốc độ và đột biến là Christian Pulisic và Antonee Robinson.

Tuy nhiên, Castagne đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa chặt hành lang này. Bằng khả năng phán đoán tình huống thông minh và những pha áp sát quyết liệt, anh khiến Pulisic hoàn toàn mất kết nối với các vệ tinh xung quanh, còn Robinson không thể thực hiện những quả tạt tầm thấp nguy hiểm sở trường. Sự chắc chắn của Castagne là tiền đề quan trọng giúp tuyến trên của Bỉ yên tâm bắn phá khung thành đối phương. Trước đó trong trận gặp Senegal, Castagne cũng tỏ ra rất hữu dụng ở mặt trận tấn công.

Pau Cubarsi (Tây Ban Nha)

Tây Ban Nha đang sở hữu một hàng phòng ngự thép tại kỳ World Cup lần này khi chưa để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào, và Pau Cubarsi chính là hạt nhân trong hệ thống đó. Gặp Áo, Cubarsi chơi chững chạc giúp đội nhà thắng dễ. Anh được chấm 8,1 điểm, cao nhất hàng thủ Tây Ban Nha.

Đến trận đại chiến với Bồ Đào Nha, Cubarsi đã chơi một trận đấu để đời khi trực tiếp chỉ huy hàng phòng ngự của La Roja một cách đĩnh đạc như một chiến binh lão luyện. Khả năng đọc vị trận đấu, bọc lót không gian và phong tỏa khu vực cấm địa của Cubarsi khiến các chân sút Bồ Đào Nha hoàn toàn bất lực.

Dan Burn (Anh)

Dù chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị và thi đấu khoảng 25 phút cuối trận, song Dan Burn lại trở thành chiếc phao cứu sinh của đội tuyển Anh trước làn sóng tấn công điên cuồng từ Mexico. Ở những phút cuối, Mexico chơi tất tay khi đẩy cao đội hình với sơ đồ có tới 3 tiền đạo trung tâm và liên tục nhồi bóng bổng vào vòng cấm. Chính lúc này, chiều cao vượt trội và tư duy phòng ngự thực dụng của Dan Burn phát huy tác dụng tối đa.

Anh liên tục có những pha phá bóng giải vây dứt khoát trong khu vực cấm địa, đồng thời áp đảo hoàn toàn trong các pha tranh chấp trên không. Đặc biệt, một pha bật nhảy và phá bóng bằng đầu của Dan Burn mạnh đến nỗi trái bóng dội ngược trở lại tận vòng tròn giữa sân, bẻ gãy hoàn toàn một đợt hãm thành nguy hiểm của Mexico.

Marc Cucurella (Tây Ban Nha)

Marc Cucurella một lần nữa khẳng định vị thế của một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất giải đấu năm nay. Trận thắng Áo, Cucurella lên công về thủ bền bỉ giúp đội nhà thắng dễ 3-0. Trận gặp Bồ Đào Nha mang lại cho anh một thử thách thú vị khi phải đối đầu trực diện với người đồng đội cũ tại Chelsea là Pedro Neto và hậu vệ cánh đẳng cấp Joao Cancelo.

Cucurella đã thắng trong các cuộc đấu tay đôi bằng lối chơi áp sát không ngại va chạm nhưng đầy khôn ngoan. Neto không có khoảng trống để tăng tốc, trong khi Cancelo liên tục bị bẻ gãy các ý đồ leo biên phối hợp. Không chỉ thủ vững, nguồn năng lượng vô tận của Cucurella còn giúp cánh trái của Tây Ban Nha luôn duy trì được sức ép cần thiết sang phần sân đối phương.

TIỀN VỆ

Rodri (Tây Ban Nha)

Không có gì bất ngờ khi Rodri tiếp tục xuất hiện trong danh sách những tiền vệ hay nhất. Trong 2 trận đầu tiên vòng knock-out, tiền vệ thuộc biên chế Man City đã trình diễn một thứ bóng đá ở đẳng cấp cao.

Rodri đơn giản là chơi trên cơ hoàn toàn trước hàng tiền vệ giàu tính chiến đấu của Bồ Đào Nha và Áo. Anh bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối phương, cắt đứt các đường chuyền hướng đến vị trí của các hộ công và điều tiết nhịp độ trận đấu theo ý muốn của người Tây Ban Nha. Có Rodri trên sân, La Roja luôn làm chủ cuộc chơi.

Azzedine Ounahi (Morocco)

Khi đội tuyển Morocco gặp bế tắc và chơi dưới sức trước một Canada đầy thể lực và kỷ luật, Azzedine Ounahi đã bước lên để tỏa sáng. Tiền vệ này đã có một ngày thi đấu chói sáng rực rỡ, gánh vác toàn bộ tuyến giữa của đại diện Bắc Phi.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ tịnh tiến bóng, Ounahi còn trực tiếp định đoạt số phận trận đấu bằng cú đúp bàn thắng đẳng cấp. Những pha xâm nhập vòng cấm bất ngờ và khả năng dứt điểm lạnh lùng của anh chính là chìa khóa vàng giúp Morocco mở ra cánh cửa chiến thắng khi lối chơi tập thể của họ gặp trục trặc.

Trong trận đấu vòng 1/8, Ounahi cũng chơi cực hay, giúp hàng tiền vệ Morocco đứng vững và nhiều thời điểm áp đảo tuyến giữa Hà Lan. Ounahi được chấm điểm cao nhất trong cả 2 trận đấu này (8,2 và 8,6 điểm), cho thấy vai trò quan trọng của anh.

Ounahi ghi 2 bàn trước Canada và cũng chơi tuyệt hay trước Hà Lan

Jude Bellingham (Anh)

Trận đấu với Mexico mang tới thử thách với đội tuyển Anh khi họ bị đối phương chia cắt. Trong bối cảnh đó, Jude Bellingham đã mang tới lời giải cho đội nhà. Bellingham di chuyển không biết mệt mỏi, có mặt ở mọi điểm nóng và một tay kéo đội tuyển Anh thoát khỏi vũng lầy. Anh đã trực tiếp định đoạt cục diện trận đấu, mở ra những cơ hội mười mươi để giúp Anh giành chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng.

Trước đó ở trận thắng CHDC Congo, mình Bellingham cũng chơi tả xung hữu đột, giúp hàng tiền vệ Anh lấn lướt trước các cầu thủ giàu cơ bắp của đội tuyển châu Phi.

TIỀN ĐẠO

Kylian Mbappe (Pháp)

Trận đấu với đội tuyển Thụy Điển chứng kiến sự bùng nổ của Kylian Mbappe. Với thể hình, kỹ thuật kết hợp cùng tốc độ đáng nể, Kylian Mbappe trở thành nỗi ác mộng thực sự. Mbappe ghi 2 bàn trước Thụy Điển, mở ra chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 cho Pháp.

Đến trận gặp Paraguay, Kylian Mbappe lại ghi bàn. Thậm chí đó là pha lập công duy nhất giúp Pháp vượt qua Paraguay 1-0 để tiến vào tứ kết. Trong những tình huống khác, anh liên tục di chuyển thông minh để tìm kiếm và khai thác các khoảng trống lộ ra trong khu vực cấm địa.

Erling Haaland (Na Uy)

Nếu Nyland là người hùng nơi hậu phương thì Erling Haaland chính là lưỡi hái tử thần trên hàng công của Na Uy trong chiến tích quật ngã gã khổng lồ Brazil. Tiền đạo sinh năm 2000 đã có một ngày thi đấu bùng nổ, ghi cả 2 bàn trong thắng lợi 2-1. Trước đó, anh cũng ghi bàn quyết định mang về thắng lợi ở phút 89 khi Na Uy gặp Bờ Biển Ngà.

Sự càn lướt, tì đè và chọn vị trí hoàn hảo giúp Haaland dễ dàng ghi cú đúp bàn thắng quý giá. Anh đã biến những cơ hội nhỏ nhất thành bàn thắng. 2 trận ghi 3 bàn, Haaland quá xứng đáng ở vị trí này.

Lionel Messi (Argentina)

Không còn nhiều điều để nói về ngôi sao 39 tuổi. Messi vẫn biết cách tỏa sáng ở sân chơi lớn nhất. Trước Cape Verde, anh ghi 1 bàn từ pha khống chế mượt mà sút tung lưới. Trước Ai Cập, dù đá hỏng quả phạt đền nhưng anh vẫn kiến ​​tạo 1 bàn thắng và ghi 1 bàn giúp Argentina lội ngược dòng trước Ai Cập. Anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu cho đến thời điểm hiện tại.