Nguyễn Anh Minh thắng áp đảo trận đấu đơn, cùng tuyển Quốc tế vô địch Arnold Palmer Cup 2026

TPO - Nguyễn Anh Minh khép lại Arnold Palmer Cup 2026 bằng chiến thắng 5&3 trước Cayden Pope ở loạt trận đấu đơn, góp phần quan trọng giúp tuyển Quốc tế vượt qua tuyển Mỹ với tỷ số nghẹt thở 30,5 - 29,5.

Tuyển Quốc tế vô địch Arnold Palmer Cup 2026.

Arnold Palmer Cup 2026 đã khép lại sau 3 ngày tranh tài tại Tralee Golf Links, Ireland. Trong ngày chung kết, Nguyễn Anh Minh để lại dấu ấn nổi bật khi thắng áp đảo Cayden Pope, tay golf hạng 32 thế giới của tuyển Mỹ, ở loạt trận Singles Match mang tính quyết định.

Đại diện Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng chiếm ưu thế. Anh Minh dẫn 2 Up chỉ sau 2 hố đầu tiên, trước khi tiếp tục nới rộng cách biệt lên 5 Up sau 8 hố. Với thế trận vượt trội, golfer 19 tuổi khép lại trận đấu bằng chiến thắng 5&3, một trong những tỷ số cách biệt lớn nhất trong ngày thi đấu cuối cùng.

Nguyễn Anh Minh trong ngày chung kết Arnold Palmer Cup 2026.

Chiến thắng của Anh Minh trở thành điểm nhấn quan trọng trong cuộc đua sít sao giữa tuyển Quốc tế và tuyển Mỹ. Trong ngày chung kết, 2 đội liên tục giằng co từng điểm số. Cục diện chỉ được định đoạt ở trận đấu cuối cùng, khi nữ golfer Vanessa Borovilos giành kết quả hòa, mang về 0,5 điểm quý giá cho tuyển Quốc tế.

Nhờ điểm số này, tuyển Quốc tế chạm mốc 30,5 điểm, vừa đủ để đánh bại tuyển Mỹ với tỷ số chung cuộc 30,5 - 29,5, qua đó lên ngôi vô địch Arnold Palmer Cup 2026.

Chức vô địch tại Ireland tiếp tục tô đậm bước tiến của tuyển Quốc tế ở giải đấu đối kháng đồng đội danh giá dành cho cấp độ đại học. Sau 30 lần tổ chức Arnold Palmer Cup, tuyển Quốc tế có thành tích 14 thắng, 15 thua và 1 hòa trước tuyển Mỹ.

Đáng chú ý, kể từ khi giải mở rộng quy mô cho cả các golfer nữ và quốc tế tham dự, tuyển Quốc tế đã thắng 5 trong 8 mùa gần nhất.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Arnold Palmer Cup 2026.

Với Nguyễn Anh Minh, Arnold Palmer Cup 2026 là giải đấu đặc biệt. Anh khép lại 3 ngày tranh tài với thành tích 3 thắng, 1 thua, gồm chiến thắng ở thể thức Mixed Four-ball ngày 1, thắng Foursomes buổi sáng ngày 2, thua Mixed Foursomes buổi chiều ngày 2 và thắng Cayden Pope 5&3 ở loạt trận đấu đơn ngày cuối.

Đây là cột mốc đáng nhớ của golf Việt Nam, khi Nguyễn Anh Minh trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên góp mặt tại Arnold Palmer Cup, giải đấu đối kháng đồng đội danh giá bậc nhất thế giới dành cho cấp độ đại học, đồng thời trực tiếp ghi dấu ấn trong chức vô địch của tuyển Quốc tế.