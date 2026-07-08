Bồ Đào Nha nhắm thầy cũ của Ronaldo cho ‘ghế nóng’ Martinez vừa bỏ lại

TPO - Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) muốn công bố người kế nhiệm HLV Roberto Martinez ngay trong tuần này, và Jorge Jesus, người từng dẫn dắt Cristiano Ronaldo tại Al Nassr, đang là ứng viên hàng đầu cho vị trí này.

FPF đã chính thức chia tay Martinez hôm thứ Tư, sau khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha xác nhận ngay sau khi Bồ Đào Nha bị loại rằng hợp đồng của ông đã kết thúc và ông sẽ ra đi.

Bồ Đào Nha, một trong những ứng viên vô địch trước giải, đã không thể hiện được phong độ tốt nhất và thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 1/8, với bàn thắng muộn của Mikel Merino. Đây cũng là trận đấu khép lại sự nghiệp World Cup của Ronaldo, khi tiền đạo 41 tuổi dự giải đấu lớn cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

HLV Jorge Jesus từng là thầy của Ronaldo tại Al Nassr.

Về người thay thế HLV Martinez, Chủ tịch FPF Pedro Proenca hiện chưa tiết lộ danh tính nhưng cho biết ông sẽ trực tiếp xử lý việc này và hy vọng có thông tin cụ thể vào cuối tuần. Ông nhấn mạnh HLV mới phải là người am hiểu bóng đá Bồ Đào Nha và có cùng tư duy chiến thắng với liên đoàn cũng như đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, theo các hãng tin lớn như ESPN và Reuters, HLV Jorge Jesus đang là lựa chọn ưu tiên của FPF. Nhà cầm quân 71 tuổi người Bồ Đào Nha hiện tự do sau khi rời Al Nassr hồi tháng 5, ngay sau khi giúp đội bóng Saudi Arabia vô địch giải quốc nội. Tại Al Nassr, Jesus là người trực tiếp huấn luyện Ronaldo cùng Joao Felix, quãng thời gian giúp ông hiểu rõ những ngôi sao trụ cột của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Dù chưa từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia nào, Jesus từng được cân nhắc cho vị trí HLV trưởng Brazil trước khi Carlo Ancelotti được bổ nhiệm vào tháng 5/2025. Ông có bảng thành tích cấp CLB đáng nể ở cả trong và ngoài nước, trong đó có giai đoạn vàng son với Benfica khi giúp đội bóng này đoạt 10 danh hiệu, gồm 3 chức vô địch quốc gia.

Jesus cũng được xem là HLV thành công nhất lịch sử Flamengo, mang về 5 danh hiệu lớn cho đội bóng Brazil trong giai đoạn từ tháng 6/2019 đến tháng 7/2020. Ngoài ra, Jesus từng giúp một đội bóng Saudi Arabia khác là Al Hilal giành “cú ăn ba” quốc nội mùa giải 2023/24.

Về phần FPF, liên đoàn này đang muốn nhanh chóng có HLV mới để bước qua nỗi thất vọng World Cup. Chủ tịch Proenca khẳng định: “Một kỷ nguyên chiến thắng mới đang bắt đầu, đấy là điều chúng tôi muốn thấy sau kỳ World Cup 2026 không như kỳ vọng”.

Ông Proenca cho biết đội tuyển còn Nations League phía trước với mục tiêu vô địch, cùng Euro 2028 và đặc biệt là World Cup 2030 - giải đấu mà Bồ Đào Nha đồng đăng cai cùng Tây Ban Nha, Morocco - nên tham vọng của liên đoàn “là rất lớn”.