HLV thứ 14 rời đội tuyển sau thất bại ở World Cup 2026

TPO - Zlatko Dalic tuyên bố rời "ghế nóng" sau 9 năm dẫn dắt tuyển Croatia, chỉ vài ngày sau khi ông và học trò bị Bồ Đào Nha loại khỏi World Cup 2026.

Croatia dừng bước từ vòng 32 đội World Cup 2026, sau khi để thua 1-2 trước Bồ Đào Nha. Họ chọc thủng lưới Selecao châu Âu ở phút bù giờ nhưng trọng tài được tư vấn từ tổ VAR và hủy bàn thắng. Cuối cùng, màn ăn mừng cảm xúc của Croatia lại là bi kịch mà họ phải chịu đựng tại Bắc Mỹ.

Đó là trận đấu thứ 111, đồng thời là cuộc chiến cuối cùng HLV Dalic ngồi trên băng ghế chỉ đạo tuyển Croatia. Chiến lược gia 59 tuổi, người được bổ nhiệm vào tháng 10 năm 2017, khép lại nhiệm kỳ của mình với tư cách là huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử đội bóng áo sọc ca-rô.

Ở kỳ World Cup đầu tiên dẫn dắt Croatia năm 2018, ông dẫn dắt học trò đánh bại Argentina, Đan Mạch, Nga và Anh trên hành trình tiến vào trận chung kết đầu tiên của đội tuyển. Croatia thua Pháp 2-4 nhưng đó vẫn là hành trình kỳ diệu của Luka Modric và các đồng đội. 4 năm sau, Croatia tiến tới bán kết World Cup trên đất Qatar, sau đó đánh bại Morocco và giành hạng Ba.

Sau khi thông báo từ chức với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS), Marijan Kustic, HLV Dalic gửi tâm thư xúc động: "Vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia đòi hỏi phải đưa ra nhiều quyết định khó khăn, nhưng đây chắc chắn là quyết định khó khăn nhất mà tôi từng phải thực hiện. Tôi luôn nói rằng không có vinh dự nào lớn hơn việc dẫn dắt đội tuyển của chính đất nước mình. Và tôi không thể có một công việc nào quan trọng hơn, trách nhiệm hơn, hay tuyệt vời hơn công việc này".

Trước đó, Roberto Martinez cũng tuyên bố rời ghế Bồ Đào Nha.

"Khi tiếp quản đội bóng, tôi tin vào chất lượng của các cầu thủ cũng như bản thân mình, nhưng tôi không dám mơ rằng chúng tôi sẽ đạt được tất cả những thành tựu như trong gần 9 năm qua. Tôi không có từ ngữ nào tả xiết sự tự hào của mình về mỗi chiến thắng, mỗi lần giành vé dự các giải đấu lớn, ba tấm huy chương, những đêm tuyệt vời của bóng đá Croatia, như khi chúng tôi đánh bại Anh và Brazil tại đấu trường World Cup", HLV Dalic chia sẻ tiếp.

Dalic kết lại: "Tôi hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp để khép lại kỷ nguyên đáng nhớ. Tôi rời đi với một trái tim trọn vẹn và vô cùng tự hào về những đóng góp của mình cho những thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Croatia. Gửi tới người kế nhiệm của tôi, tới đội tuyển quốc gia, và toàn thể nền bóng đá Croatia - tôi không mong mỏi gì ngoài những thành công trọn vẹn ở giai đoạn tới".

Dalic là HLV thứ 14 rời đội tuyển sau kết quả không tốt tại World Cup 2026. Trước đó, những HLV rời cương vị là Sabri Lamouchi và Hervc Renard (Tunisia), Steve Clarke (Scotland), Miroslav Koubek (CH Czech), Hong Myung-bo (Hàn Quốc), Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastian Beccacece (Ecuador), Ronald Koeman (Hà Lan), Julian Nagelsmann (Đức), Jamal Sellami (Jordan), Carlos Queiroz (Ghana), Javier Aguirre (Mexico) và Roberto Martínez (Bồ Đào Nha).