Anh run rẩy trước cuộc đối đầu với Na Uy

TP - Phong độ cao của Erling Haaland đang khiến Tuyển Anh lo lắng. Tuy không trả lời trực diện vấn đề này trong cuộc họp báo trước buổi tập, nhưng HLV Thomas Tuchel nhắc nhiều đến sự thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ và ám chỉ, Tam sư sẽ “rất khó khăn” trước Erling Haaland và Na Uy.

Vấn đề hậu vệ phải

Tấm thẻ đỏ của Jarrell Quansah đang mang đến những nguy cơ thực sự với Tuyển Anh thời điểm này. Trong bối cảnh Reece James, Livramento chưa biết có bình phục chấn thương để… dự bị hay không, Djed Spence không thực sự tạo được niềm tin thì sự vắng mặt bất đắc dĩ của Quansah đang khiến HLV Tuchel đau đầu.

Trong số các hậu vệ biên phải được đưa đến World Cup, Reece James chơi ổn nhất, sau đó đến Quansah. Djed Spence có lúc thủ tạm ổn, nhưng đường lên bóng dọc biên lại hạn chế. Sự có mặt của cầu thủ này khiến đội hình Tuyển Anh mất đi sự cân bằng cần thiết.

“Các tiền vệ không thể hướng mãi quả bóng sang bên trái để phát triển. Điều đó khiến áp lực hoạt động của O’Reilley và các cầu thủ đá cùng hành lang với cậu ấy quá tải. Hơn nữa, nếu chỉ tấn công một cánh, Tuyển Anh rõ ràng dễ bị bắt bài hơn”, cựu danh thủ Alan Shearer bình luận trên Fox Sports. Theo chân sút từng được xem là huyền thoại của Tam sư, khả năng di chuyển hỗ trợ tấn công dọc biên của Djed Spence khiến các cầu thủ đá phía trên như Bukayo Saka, Noni Madueke không thể tạo ra hiệu quả như họ chơi tại CLB.

Sự lệch pha giữa hai cánh của Tuyển Anh cũng tạo ra vướng mắc trong việc vận hành hàng thủ 4 người mà HLV Tuchel xây dựng. Djed Spence được tạo cơ hội tương đối nhiều so với các cầu thủ còn lại, nhưng những trận anh có mặt trên sân, khung thành của thủ môn Pickford luôn bị đe dọa ở hướng này. Các trung vệ như Konsa, Guehi hay John Stones thường phải băng ra “vá” lỗ hổng mỗi khi Djed Spence dâng lên không về kịp.

HLV tuyển Anh Thomas Tuchel và tiền đạo Na Uy Erling Haaland

Một bài toán thay thế xuất hiện trong những phút cuối khi Tuyển Anh gặp CHDC Congo được HLV Tuchel sử dụng: Đưa Declan Rice về cánh phải. Phương án này tốt, mang đến hiệu quả cao khi Rice thuộc mẫu cầu thủ thích nghi tốt, tận tụy và đặc biệt nguy hiểm ở những cú tạt chân phải khi dâng lên. Tuy nhiên, nếu sử dụng Rice tại đây, khu trung tuyến của Tuyển Anh sẽ không còn “tấm khiên” đánh chặn hiệu quả.

Thông số của Declan Rice cũng cho thấy vai trò quan trọng của anh ở tuyến giữa, khi tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Rice lên đến 91%, khả năng tranh chấp tay đôi hiệu quả, còn sức di chuyển luôn ở mức cao nhất đội. Trận gặp Mexico, Rice đã chạy quãng đường xấp xỉ 14,3 km, nhiều nhất Tuyển Anh, thậm chí, nhiều nhất World Cup 2026 tính đến thời điểm này. Với một cỗ máy thực thụ ở khu yết hầu, HLV Tuchel không thể mạo hiểm đưa Rice về cánh phải!

Run rẩy trước Haaland

Cầu thủ nguy hiểm nhất của đội bóng Bắc Âu đương nhiên là Erling Haaland. Thể hình, thể lực vượt trội của Haaland sẽ khiến những trung vệ như Konsa, Guehi và Stones phải nỗ lực tối đa. Hình ảnh tiền đạo này đi bộ rình rập, trước khi tăng tốc húc ngã Gabriel đánh đầu tung lưới Brazil trận trước chắc chắn đang ám ảnh toàn bộ các thành viên Tuyển Anh. Câu hỏi: “Làm thế nào để ngăn chặn Haaland?” đang khiến HLV Tuchel thực sự suy tư.

Bên cạnh Haaland, những cầu thủ tấn công khác của Na Uy cũng vô cùng vạm vỡ về thể hình và lý tưởng hơn, họ còn nhanh nhẹn và tràn trề kỹ thuật. Na Uy không còn là những “cây sào” mạnh không chiến như thời họ sở hữu Tore Andre Flo hay John Carew trong quá khứ. Họ có Haaland, Strand Larssen, Sorloth cao to nhưng đầy đủ bộ kỹ năng dứt điểm thượng hạng. Những cầu thủ tấn công khác như Nusa, Odergaard, Berge, Schjelderup, Oscar Bobb vô cùng khéo léo. Họ thậm chí nhỉnh hơn các cầu thủ Anh ở nhiều tình huống xử lý kỹ thuật trong không gian hẹp.

“Haaland giỏi thế nào thì ai cũng biết. Nhưng điều khiến anh ta trở nên nguy hiểm gấp nhiều lần chính là tinh thần chiến đấu và khao khát cống hiến cho đất nước. Hãy nhìn lại những cú tăng tốc, tranh cướp đầy sức mạnh và tận hiến của Haaland trước hàng thủ Brazil thì rõ. Tất cả đều bị anh ta đánh bật. Đây là bài toán khó nhất mà ông Tuchel phải có phương án khả thi”, Alan Shearer nhấn mạnh.

Cựu chân sút Tuyển Anh và Newcastle cũng cảnh báo thêm, Haaland vừa nhanh, vừa mạnh, lại chơi rất thực dụng và hiệu quả. Cầu thủ này luôn chọn cách nhanh nhất để ra đòn ngay khi bóng đến, trước lúc các hậu vệ đối phương kịp can thiệp bằng cách dứt điểm một chạm.

Câu chuyện hậu vệ phải của Tuyển Anh đi kèm với những lo lắng về tính vận hành hệ thống. Nếu không có cá nhân đủ sức gánh vác cánh này, Tuyển Anh sẽ vô cùng khó khăn khi đối đầu với Na Uy ở trận tới.

Tuy nhiên, nếu Tuyển Anh quá tập trung vào Haaland, họ sẽ bỏ quên những cầu thủ khác như Nusa, Berge, Sorloth - những người cũng rất giỏi trong những pha xâm nhập từ biên vào hoặc từ tuyến hai lên. Chưa kể, vào một ngày đẹp trời, đội trưởng Martin Odergaard có thể trở thành nghệ sỹ với cái chân trái cũng rất ma mị của mình.

“Dùng ai ở vị trí hậu vệ phải? Kết hợp hệ thống phòng ngự 4 người thế nào là bài toán bắt buộc HLV Tuchel phải giải lúc này. Không thể chậm trễ. Na Uy nguy hiểm hơn những gì người ta biết về đội bóng này”, Alan Shearer phân tích.

Trong cuộc họp báo trước buổi tập hôm qua, nhà cầm quân người Đức siết lại tinh thần Tuyển Anh bằng cách tuyên bố, Tam sư đủ sức đi đến những trận đấu cuối cùng. Dẫu vậy, ông thầy 53 tuổi ám chỉ Tuyển Anh đang gặp quá nhiều bất lợi ở vị trí hậu vệ phải và cho biết, ông và Liên đoàn bóng đá Anh muốn khiếu nại lên FIFA về trường hợp thẻ đỏ của Jarrell Quansah. Tuchel cũng muốn cầu thủ đang thuộc biên chế Bayer Leverkusen được “đình chỉ án phạt” như cách Tuyển Mỹ được hưởng tình huống tương tự của Florin Balogun.