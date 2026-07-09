Vì sao World Cup 2026 nở rộ những bàn thắng muộn?

TPO - Cú đánh đầu của Enzo Fernandez ở phút 90+2 vào lưới Ai Cập không chỉ giúp Argentina lội ngược dòng vào tứ kết, mà còn xác lập một kỷ lục: bàn thắng ấn định tỷ số thứ 10 được ghi ở phút 90 tại một kỳ World Cup, nhiều hơn bất kỳ giải đấu nào trước đó. Vì sao World Cup năm nay lại nở rộ những cái kết nghẹt thở đến vậy?

Những phút cuối đầy kịch tính

Khi Argentina còn bị Ai Cập dẫn 2-0 đến tận phút 79, không nhiều người nghĩ đội bóng Nam Mỹ có thể lật ngược tình thế. Tuy nhiên, chỉ hơn 10 phút cuối trận, cục diện hoàn toàn thay đổi. Cristian Romero rút ngắn tỷ số, Lionel Messi gỡ hòa rồi Enzo Fernandez đánh đầu ghi bàn quyết định ở thời điểm đồng hồ đã bước sang phút 90+2.

Theo thống kê của Opta, đây là bàn thắng quyết định thứ 10 được ghi từ phút 90 trở đi tại World Cup 2026, nhiều hơn bất kỳ kỳ giải nào trước đây. Con số này phần nào phản ánh đặc sản nổi bật nhất của giải đấu đang diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico: các trận đấu hầu như chưa bao giờ an bài ở phút 90.

Cú đánh đầu của Enzo Fernandez ở phút 90+2 đã đưa Argentina vào tứ kết World Cup 2026.

Nếu mở rộng phạm vi thống kê, xu hướng này còn rõ rệt hơn. Tính đến sau vòng 1/8, World Cup 2026 đã chứng kiến 31 bàn thắng được ghi từ phút 90 trở đi, vượt xa các cột mốc trước đây. Không ít trong số đó trực tiếp quyết định số phận của cả trận đấu, thậm chí thay đổi cục diện một bảng đấu hoặc một vòng knock-out.

Trận Brazil gặp Nhật Bản ở vòng 1/16 là một ví dụ, khi Gabriel Martinelli ghi bàn ở những phút bù giờ cuối cùng (90+5) để mang về chiến thắng 2-1 cho Selecao. Trước đó, Canada cũng giành vé đi tiếp nhờ pha lập công ở phút 90+2 của Stephen Eustaquio trong trận gặp Nam Phi.

Những ví dụ này trở nên đáng chú ý khi đặt trong bức tranh tổng thể của nửa cuối trận đấu. Theo thống kê được BBC thực hiện trước vòng tứ kết, có tới 28 bàn thắng, tương đương 29,2% số pha lập công của giải, được ghi trong khoảng thời gian từ phút 76 cho đến khi kết thúc trận đấu.

Thực tế này biến 15 phút cuối cùng, cùng thời gian bù giờ, thành giai đoạn “nổ súng” hiệu quả nhất World Cup 2026. Và đây cũng không phải hiện tượng của riêng một vài đội bóng. Đã có 20 đội tuyển từng ghi bàn trong khung giờ này, trong đó Thụy Sĩ là đội có nhiều pha lập công nhất với 3 bàn.

Xu hướng ghi bàn muộn vốn không xa lạ với World Cup. Nhìn lại các kỳ giải trước, khoảng một phần tư số bàn thắng thường đến sau phút 76. Tuy nhiên, tỷ lệ 29,2% ghi nhận ở World Cup 2026 cao hơn đáng kể so với Qatar 2022 (24,4%), Nga 2018 (23%) hay Brazil 2014 (23,9%). Trong các kỳ World Cup gần đây, chỉ có Đức 2006 với tỷ lệ 30,6% là nhỉnh hơn giải đấu năm nay.

Những con số nói lên nhiều điều, nhưng đồng thời cũng đặt ra một câu hỏi lớn: Điều gì đang khiến World Cup 2026 trở thành giải đấu của những màn kết thúc nghẹt thở như thế?

Thời lượng trận đấu dài hơn

Nguyên nhân đầu tiên và cũng dễ nhận thấy nhất nằm ở thời lượng thi đấu thực tế ngày càng dài hơn. Từ World Cup 2022 tại Qatar, FIFA đã yêu cầu các trọng tài tính thời gian bù giờ chính xác hơn thay vì cộng thêm theo ước lượng như trước. Mọi tình huống thay người, chấn thương, ăn mừng bàn thắng hay trì hoãn trận đấu đều được bù trừ chính xác đến từng giây.

Gabriel Martinelli ăn mừng sau khi ghi bàn ở phút 90+5, để mang về chiến thắng 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản.

Xu hướng ấy tiếp tục được duy trì ở World Cup 2026 và thậm chí còn được đẩy lên mức cao hơn. Theo các thống kê được Reuters tổng hợp, tổng thời gian bù giờ trung bình mỗi trận tại giải năm nay đã vượt mốc 14 phút, cao hơn đáng kể so với mức 11,2 phút ở World Cup 2022.

Nếu nhìn lại lịch sử, sự thay đổi còn ấn tượng hơn. Khoảng 3 thập kỷ trước, một trận đấu World Cup thường chỉ có khoảng 3 phút bù giờ. Giờ đây, các đội bóng phải thi đấu thêm gần một phần sáu thời lượng trận đấu. Điều đó đồng nghĩa khoảng thời gian từ phút 90 đến tiếng còi mãn cuộc đã trở thành một “vùng thi đấu” thực sự thay vì chỉ là thủ tục khép lại trận đấu.

Trong bối cảnh ấy, cơ hội xuất hiện bàn thắng cũng tăng lên. Một đội dẫn trước phải bảo vệ lợi thế lâu hơn. Một đội bị dẫn bàn cũng có thêm thời gian để tổ chức các đợt tấn công. Những gì từng là 2 hoặc 3 phút hy vọng nay có thể kéo dài tới 10 phút, thậm chí hơn.

Tác động từ những quãng nghỉ tiếp nước

Bên cạnh yếu tố bù giờ, World Cup 2026 còn xuất hiện một nét mới khác là các quãng nghỉ tiếp nước bắt buộc (hydration breaks). Do giải đấu diễn ra vào mùa hè Bắc Mỹ, FIFA yêu cầu trọng tài cho cầu thủ nghỉ ngắn vào khoảng phút 22 và phút 67 nhằm hạn chế tác động của thời tiết nóng bức.

Về mặt y tế, đây là quyết định nhằm bảo vệ cầu thủ. Tuy nhiên trên phương diện chuyên môn, các quãng nghỉ này vô tình tạo ra những “cuộc họp chiến thuật mini” ngay giữa trận. HLV có thêm cơ hội điều chỉnh đội hình, thay đổi cách pressing hoặc truyền đạt những yêu cầu mới.

Các quãng nghỉ uống nước cũng là những buổi họp chiến thuật rất quý giá cho các đội.

Đáng chú ý, nhiều thống kê cho thấy hai khoảng thời gian ghi bàn hiệu quả nhất tại World Cup 2026 đều xuất hiện sau những quãng nghỉ này. Dù rất khó khẳng định mối liên hệ trực tiếp, thực tế đó cho thấy các trận đấu đang được tác động bởi nhiều yếu tố chiến thuật hơn trong giai đoạn cuối.

Thể lực và những màn thay người chất lượng

Một nguyên nhân khác đến từ chính đặc thù của bóng đá hiện đại. Thể lực ngày càng trở thành yếu tố quyết định ở các giải đấu lớn, nơi mật độ thi đấu dày đặc và thời gian hồi phục hạn chế.

Trong khoảng 15 phút cuối trận, những sai sót vốn hiếm gặp ở đẳng cấp cao bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Một pha kèm người chậm nửa nhịp, một tình huống bọc lót không kịp thời, một quyết định xử lý thiếu chính xác, hay một cú tăng tốc đầy bất ngờ đều có thể trở thành bước ngoặt dẫn tới bàn thắng.

Johan Manzambi của Thụy Sĩ đã ghi 2 bàn vào lưới Bosnia và Herzegovina sau khi vào sân thay người.

Thụy Sĩ là ví dụ tiêu biểu. Trong trận gặp Bosnia và Herzegovina, họ ghi tới 4 bàn sau phút 70 để biến một thế trận cân bằng thành chiến thắng cách biệt. Cầu thủ vào sân thay người Johan Manzambi chỉ mất 3 phút để ghi bàn, rồi có thêm một pha lập công nữa trước khi trận đấu khép lại.

Tốc độ và sức mạnh của Manzambi đã phát huy tác dụng rõ rệt trước những hậu vệ đã thấm mệt của đối phương. Đó là minh chứng sống động cho việc vai trò của các cầu thủ dự bị ngày càng trở nên quan trọng.

Kể từ khi FIFA cho phép mỗi đội sử dụng 5 quyền thay người, các HLV sở hữu nhiều công cụ hơn để thay đổi cục diện trận đấu. Một tiền đạo có tốc độ và thể lực sung mãn khi vào sân ở phút 70 sẽ tạo ra lợi thế đáng kể trước những hậu vệ đã hoạt động liên tục hơn một giờ đồng hồ. Không phải ngẫu nhiên mà ngày càng nhiều bàn thắng xuất hiện từ những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.

Ngày càng nhiều đội dám chơi “tất tay”

Ngoài thể lực và chiến thuật, yếu tố tâm lý cũng góp phần tạo nên những màn kết thúc kịch tính. Khi thời gian không còn nhiều, đội bị dẫn bàn thường buộc phải chấp nhận rủi ro. Hậu vệ biên dâng cao hơn, tiền vệ mạo hiểm hơn và cả trung vệ cũng có thể xuất hiện trong vòng cấm đối phương ở các tình huống cố định.

Những quyết định ấy làm trận đấu trở nên cởi mở hơn. Đội tấn công có thêm cơ hội tìm bàn gỡ, trong khi khoảng trống phía sau họ cũng mở ra cho các pha phản công. Hệ quả là xác suất xuất hiện bàn thắng ở cả hai đầu sân đều tăng lên đáng kể.

Bỉ dũng cảm thay ngôi sao số một De Bruyne khỏi sân ở phút 56 của trận gặp Senegal và sau đó đã thắng ngược đối thủ.

Đó chính là lý do nhiều trận đấu tại World Cup 2026 đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong vài phút cuối. Không còn nhiều đội bóng đủ khả năng kiểm soát hoàn toàn thế trận khi đồng hồ bước sang phút 90. Một khoảnh khắc mất tập trung hoặc một pha xử lý xuất thần có thể xóa sạch những gì diễn ra trước đó.

Kỷ lục mà Enzo Fernandez vừa thiết lập vì thế không đơn thuần là một cột mốc thống kê. Nó phản ánh diện mạo mới của World Cup hiện đại, nơi các trận đấu kéo dài hơn, nhịp độ được duy trì lâu hơn và cơ hội thay đổi cục diện xuất hiện nhiều hơn.

Với người hâm mộ, điều đó đồng nghĩa một bài học quen thuộc tiếp tục được nhắc lại: ở World Cup 2026, tiếng còi mãn cuộc mới là giới hạn duy nhất. Cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, mọi tỷ số vẫn có thể thay đổi, và mọi câu chuyện tưởng như đã khép lại vẫn có thể được viết thêm một chương mới.