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Chuyên gia Việt: Pháp tiễn 'ngựa ô' Morocco về nước

Vĩnh Xuân

TPO - Kylian Mbappe và các đồng đội ở đội tuyển Pháp được dự báo sẽ đánh bại Morocco để vào bán kết World Cup 2026.

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Pháp sở hữu hàng công hạng nặng với Mbappe đang phong độ cao

"Tôi cho rằng Pháp là một trong những đội chơi ấn tượng và ổn định nhất từ đầu giải. Đội hình của họ có chiều sâu, lối chơi chắc chắn với hàng công gồm nhiều ngôi sao chất lượng, đủ khả năng tạo được đột biến khi cần. Đây là phẩm chất Đức, Bồ Đào Nha hay Brazil không có ở World Cup năm nay. Theo tôi Pháp có thể thắng Morocco 2-0"-HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho biết.

Theo ông Hoàng Văn Phúc, từ đầu giải Pháp đã thắng 5 trận gồm 3 trận vòng bảng và 2 trước các đối thủ rất khó chịu như Paraguay và Thuỵ Điển. Hàng tấn công của Pháp ghi tới 13 bàn sau 5 trận kể trên. Ông Phúc đánh giá:

"Họ mang đủ đặc điểm của một ứng viên vô địch, hàng công nổi bật với các ngôi sao đang chơi với phong độ cao và giàu cảm hứng như Mbappe, Dembele hay Olise. Theo tôi về khía cạnh tập thể, Pháp hay hơn cả Argentina. Đội tuyển Morocco xứng đáng là hiện tượng thú vị ở giải đấu năm nay nhưng rất khó để họ tạo thêm 1 bất ngờ".

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Cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng trong khi đó nhận xét, cuộc đối đầu giữa Pháp và Morocco rất thú vị ở khía cạnh sự giao thoa giữa đôi bên. Ông Thắng cho biết, tuyển Pháp có khá nhiều gương mặt gốc châu Phi còn chiều ngược lại, Morocco năm nay sử dụng nhiều cầu thủ sinh ra tại Pháp. Ayoub Bouaddi là ví dụ điển hình ông Thắng nhắc đến, khi từng khoác áo U21 Pháp. Những cái tên còn lại gồm Gessime Yassine, Samir El Mourabet, Issa Diop, Neil El Aynaoui và Redouane Halhal.

"Tôi vẫn nghiêng về khả năng Pháp giành chiến thắng nhưng không phải trận đấu dễ dàng. Gặp một đối thủ hiểu mình luôn khó khăn, đặc biệt với trường hợp Pháp và Morocco. Theo tôi sự toả sáng mang tính cá nhân của những ngôi sao sẽ quyết định kết cục trận đấu".

Vĩnh Xuân
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