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Mexico có tân thuyền trưởng sau nỗi buồn World Cup

Trọng Đạt

TPO - Rafael Márquez, một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá Mexico, chính thức được trao ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Sau thất bại trước Anh ở vòng 1/8 World Cup, El Tri bước vào chương mới với mục tiêu hướng tới World Cup 2030.

Cuộc chuyển giao đã được chuẩn bị

Liên đoàn Bóng đá Mexico (FMF) thông báo HLV Rafael Márquez sẽ kế nhiệm HLV Javier Aguirre trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Quốc gia. Quyết định này khép lại triều đại của HLV Aguirre, đồng thời mở ra giai đoạn mới cho El Tri sau World Cup 2026.

Márquez, 47 tuổi, từng giữ vai trò trợ lý cho HLV Aguirre từ tháng 8/2024 cho đến sau thất bại 2-3 của Mexico trước tuyển Anh ở vòng 1/8. Dù kế hoạch chuyển giao đã được thiết lập từ năm 2024, vẫn có những đồn đoán rằng FMF có thể tìm kiếm một lựa chọn khác. Sau cùng, bóng đá Mexico vẫn đặt niềm tin vào người đã gắn bó sâu sắc với đội tuyển trên cả tư cách cầu thủ lẫn thành viên ban huấn luyện.

“Việc bổ nhiệm Rafael Márquez là một phần trong quá trình chuyển giao có trật tự, nhằm bảo đảm tính kế thừa, củng cố sự phát triển và hướng tới các nhiệm vụ sắp tới”, FMF cho biết.

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Trợ lý HLV đội tuyển Mexico Rafael Márquez (phải) trong trận giao hữu bóng đá quốc tế giữa Mexico và Bồ Đào Nha tại Mexico City hồi tháng 3.

El Tri hiện chưa có trận đấu nào được lên lịch sắp tới. Tuy nhiên, HLV Márquez được kỳ vọng sẽ có màn ra mắt trên cương vị HLV trưởng trong đợt tập trung đội tuyển Quốc gia của FIFA vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

HLV Aguirre cũng dành sự ủng hộ cho người kế nhiệm. “Tôi vui vì sự trưởng thành mà Rafa đã thể hiện”, ông nói. “Tôi đã nói chuyện với Rafa bởi cả 2 chúng tôi đều là những người được biết đến của bóng đá Mexico. Tôi biết cậu ấy với tư cách cầu thủ và đồng đội, và cậu ấy hoàn toàn đủ năng lực”.

FMF đồng thời bày tỏ sự biết ơn với HLV Aguirre. Dù Mexico tiếp tục dừng bước ở vòng 1/8, giai đoạn mà họ đã bị loại ở 8 trong 9 kỳ World Cup gần nhất, đội bóng vẫn được nhìn nhận là đã có bước tiến sau nỗi thất vọng không vượt qua vòng bảng tại Qatar 2022.

“HLV Aguirre để lại một di sản vững chắc về tinh thần làm việc, bản sắc và năng lực cạnh tranh, qua đó củng cố nền tảng cho chương tiếp theo của đội tuyển Quốc gia”, FMF chia sẻ về HLV Aguirre, người vừa kết thúc chu kỳ World Cup thứ 3 trên cương vị HLV đội tuyển Mexico.

Biểu tượng cũ, thử thách mới

HLV Márquez bước vào vai trò mới với một trong những bản lý lịch giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Mexico. Khi còn thi đấu, ông góp mặt ở 5 kỳ World Cup, vô địch Confederations Cup 1999, đồng thời giành Gold Cup vào các năm 2003 và 2011.

Ở cấp CLB, Márquez từng khoác áo Monaco trước khi tạo dựng tên tuổi lớn tại Barcelona. Trong màu áo đội bóng xứ Catalonia, ông giành 2 chức vô địch Champions League và 4 danh hiệu La Liga. Tại quê nhà, ông bắt đầu và khép lại sự nghiệp trong màu áo Atlas, đồng thời từng cùng León giành 2 chức vô địch Liga MX liên tiếp.

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HLV Javier Aguirre (phải) chia tay đội tuyển Mexico ngay sau khi đội nhà dừng bước ở World Cup 2026.

Sau khi giải nghệ, HLV Márquez chuyển sang công tác huấn luyện tại các đội trẻ của Real Alcalá trước khi dẫn dắt Barça Atlètic, đội dự bị của Barcelona. Trong 2 mùa giải tại đây, ông cầm quân 82 trận, giành 40 chiến thắng, hòa 21 và thua 21 trận.

Với Mexico, chiếc ghế HLV trưởng chưa bao giờ là một vị trí dễ ngồi. El Tri có truyền thống, có kỳ vọng, nhưng cũng mang theo sức ép nặng nề từ những lần dừng bước quen thuộc ở vòng knock-out World Cup. HLV Márquez hiểu rõ điều đó hơn nhiều người. Ông từng là thủ lĩnh trên sân, từng sống trong áp lực của màu áo đội tuyển và giờ trở lại trong một vai trò khác: người phải dẫn Mexico đi xa hơn giới hạn cũ.

World Cup 2030 còn ở phía trước, nhưng hành trình của Márquez đã bắt đầu từ thời điểm này. Với FMF, đây không chỉ là một quyết định nhân sự. Đó là lựa chọn đặt vào tính kế thừa, bản sắc và niềm tin rằng một biểu tượng của bóng đá Mexico có thể mở ra chương mới cho El Tri.

Trọng Đạt
#Mexico #Rafael Márquez #đội tuyển quốc gia #World Cup #HLV trưởng #bóng đá Mexico

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