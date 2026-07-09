Ngôi sao tuyển Anh phẫu thuật cổ tay, vẫn không rời World Cup

TPO - Jordan Henderson đã hết cơ hội thi đấu tại World Cup 2026 sau ca phẫu thuật cổ tay. Tuy nhiên, tuyển Anh vẫn chờ đợi anh trong vai trò thủ lĩnh tinh thần khi đội chuẩn bị đối đầu Na Uy ở tứ kết.

Jordan Henderson (trái) ăn mừng sau trận đấu vòng 1/8 giữa Anh và Mexico.

Chấn thương kỳ lạ

Jordan Henderson đã trở lại cùng tuyển Anh tại đại bản doanh tập luyện World Cup ngày 8/7, sau khi trải qua ca phẫu thuật cổ tay trái vì một chấn thương hiếm gặp. Sự cố xảy ra khi tiền vệ 36 tuổi ăn mừng chiến thắng 3-2 của Tam sư trước Mexico ở vòng 1/8 cuối tuần trước.

Henderson là cầu thủ dự bị không được sử dụng trong trận đấu tại sân Azteca, Mexico City. Nhưng sau khi tuyển Anh vượt qua một trận cầu nghẹt thở để giành vé vào tứ kết gặp Na Uy, anh bị đau cổ tay khi trèo qua biển quảng cáo.

Tiền vệ 36 tuổi sau đó được đưa khỏi sân bằng cáng và ở lại Mexico City, trong khi phần còn lại của đội tuyển Anh trở về đại bản doanh tại Kansas City, Missouri. Anh sau đó trở lại Mỹ để phẫu thuật cổ tay.

Jordan Henderson được đội ngũ y tế chăm sóc sau khi dính chấn thương trong màn ăn mừng.

Henderson đăng ảnh cánh tay trái được băng lại trên mạng xã hội, kèm thông điệp: “Phẫu thuật xong! Giờ thì hãy sẵn sàng cho trận đấu lớn vào thứ Bảy”.

Dù đã được xác nhận không thể thi đấu phần còn lại của World Cup, Henderson vẫn muốn ở lại cùng đội. Với tuyển Anh, sự hiện diện ấy không chỉ mang ý nghĩa tinh thần. Nó còn phản ánh vai trò đặc biệt của một cầu thủ kỳ cựu trong phòng thay đồ Tam sư.

“Tôi nghĩ mọi người sẽ mong thấy anh ấy ở bên cạnh đội, bằng cách này hay cách khác”, tiền vệ Morgan Rogers nói sau buổi tập ngày 8/7. “Anh ấy sẽ có mặt ở đó và đóng góp cho việc thi đấu cũng như sự gắn kết của chúng tôi. Đó là con người anh ấy. Anh ấy luôn đặt cá nhân sang một bên, đặt tập thể lên trước và cố gắng giúp chúng tôi theo cách tốt nhất có thể”.

Tam sư sẵn sàng đấu Na Uy

Tuyển Anh bước vào tứ kết với tâm thế hưng phấn, nhưng cũng phải xử lý bài toán lực lượng. Declan Rice, Marc Guéhi và Reece James đều không tham gia buổi tập chuẩn bị của đội. Liên đoàn Bóng đá Anh cho biết 3 cầu thủ này đang thực hiện “chương trình cá nhân ở nơi khác”.

Rice và Guéhi đã chơi trọn trận gặp Mexico, còn James vắng mặt từ khi dính chấn thương gân kheo ở trận gặp Ghana tại vòng bảng. Tình hình của hàng thủ càng đáng chú ý khi Jarell Quansah phải thụ án treo giò vì thẻ đỏ, trong bối cảnh tuyển Anh chuẩn bị đối đầu Na Uy của Erling Haaland.

“Một vài cầu thủ đã thi đấu rất nhiều và chỉ đang cho đôi chân nghỉ ngơi”, Rogers nói. “Nhưng tôi chắc chắn họ sẽ rất háo hức trở lại”.

Tuyển Anh tập luyện cho trận gặp Na Uy.

Henderson mới chỉ có một lần ra sân tại World Cup năm nay, khi vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Panama ở vòng bảng. Đó là lần khoác áo tuyển Anh thứ 91 trong sự nghiệp của anh, đồng thời giúp Henderson trở thành cầu thủ Anh đầu tiên góp mặt ở 4 kỳ World Cup khác nhau.

“Thời gian trôi rất nhanh”, Henderson nói sau trận đấu tại East Rutherford, New Jersey. “Được đại diện cho đất nước mình ở 4 kỳ World Cup là điều rất đặc biệt. Tôi thực sự hạnh phúc khi là một phần của đội bóng này. Cảm giác ấy bây giờ vẫn đặc biệt như khi tôi ra mắt đội tuyển năm 2010”.

"Tôi thấy vui vì mình vẫn có thể giúp đội nhiều nhất có thể, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, và cố gắng cống hiến tất cả những gì mình có để giúp chúng tôi đạt được giấc mơ”, anh nói thêm.

Giấc mơ ấy vẫn là điều ám ảnh bóng đá Anh suốt nhiều thập kỷ. Tam sư không vượt qua vòng bảng World Cup 2014, thua Bỉ ở trận tranh hạng 3 năm 2018 và dừng bước trước Pháp tại tứ kết World Cup 2022. Chức vô địch thế giới duy nhất của họ vẫn là chiến thắng trước Tây Đức năm 1966.

Rogers thừa nhận: “Chúng tôi là con người. Không thể tránh khỏi việc nghĩ rằng mỗi chiến thắng là một bước tiến gần hơn tới mục tiêu cuối cùng. Nhưng chỉ cần rời mắt khỏi trái bóng trong một giây, mọi thứ đều được quyết định bởi những ranh giới rất mong manh”.