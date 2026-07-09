Tuyển Pháp 'trăm bề nỗi lo' trước đại chiến Morocco

TPO - Tuyển Pháp thất bại trong việc kháng cáo thẻ vàng của Michael Olise. Đó chỉ là một trong những rắc rối "Les Bleus" phải đối diện trước cuộc đại chiến Morocco ở tứ kết World Cup 2026.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Didier Deschamps cho biết đơn kháng cáo về chiếc thẻ vàng tranh cãi của Michael Olise trong chiến thắng trước Paraguay đã bị FIFA bác bỏ. Điều đó đồng nghĩa nếu Olise nhận thêm một thẻ vàng trong trận tứ kết với Morocco, anh sẽ bị treo giò ở trận bán kết (trong trường hợp tuyển Pháp đi tiếp).

"Không có gì thay đổi đối với thẻ vàng của Olise. Sáng nay, chúng tôi nhận được quyết định từ FIFA rằng án phạt vẫn được giữ nguyên", HLV Deschamps trả lời câu hỏi của phóng viên.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Pháp đệ đơn kháng cáo thẻ phạt dành cho Olise ở phút 97 trận Pháp thắng Paraguay, sau tình huống xô xát giữa anh và Matias Galarza. Galarza đã ngã nhanh xuống sân trong lúc hai cầu thủ lời qua tiếng lại, dù các góc máy quay chậm cho thấy Olise chỉ túm áo cầu thủ người Paraguay trước khi anh này ngã đổ xuống cỏ.

Động thái kháng cáo của phía Pháp xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vào tuần trước. Ông Trump can thiệp để bảo vệ tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun, cho rằng cầu thủ này không đáng bị treo giò ở trận gặp Bỉ vì tấm thẻ đỏ trước đó. FIFA sau đó đã hoãn án treo giò và cho phép Balogun thi đấu. Dẫu vậy, quyết định này rốt cuộc cũng không thể cứu vãn tuyển Mỹ khi họ thảm bại 1-4 trước Bỉ và bị loại khỏi World Cup dù có Balogun trong đội hình xuất phát.

Tình trạng kháng cáo của Olise là một trong những câu hỏi đầu tiên mà HLV Deschamps nhận được ở buổi họp báo trước tứ kết, trong bối cảnh Pháp đang chuẩn bị cho trận quyết đấu Morocco. Nếu đánh bại Morocco, Pháp sẽ là đội tuyển thứ 3 vào bán kết ở 3 kỳ World Cup liên tiếp, sánh ngang thành tích của Brazil (3 lần từ 1994 đến 2002). Trong lịch sử, chỉ có Đức 4 lần vào bán kết liên tiếp (từ 2002 đến 2014.

Trong cuộc họp báo, thuyền trưởng tuyển Pháp phải dành phần lớn thời gian để giải quyết hàng loạt vấn đề ngoài chuyên môn. Trong đó bao gồm những phát ngôn phân biệt chủng tộc nhắm vào ngôi sao Kylian Mbappe gần đây, những lo ngại về công tác trọng tài, cũng như tương lai của chính ông.

Loạt rắc rối này đang phủ bóng đen lên cuộc đại chiến của Pháp với Morocco - đội bóng từng bị Pháp đánh bại ở bán kết World Cup 2022 tại Qatar. Vì tính chất căng thẳng của trận đấu, từ quê nhà, Pháp đã huy động lực lượng cảnh sát sẵn sàng cho cuộc bạo động sau trận.

Vào thứ Hai, Mbappe lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ bình luận của một nữ thượng nghị sĩ Paraguay, sau khi đội tuyển nước này để thua Pháp. Dù vậy, HLV Deschamps khẳng định cậu học trò của ông vẫn chỉ tập trung vào sân cỏ và sẽ không bị xao nhãng vì các rắc rối bên lề.

"Kylian vẫn ổn. Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi không muốn nhìn lại và nghĩ thêm về nó nữa. Cậu ấy là một người cực kỳ mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần. Lúc này, cậu ấy chỉ tập trung hoàn toàn cho trận đấu ngày mai", ông chia sẻ.

Các nghi vấn về công tác trọng tài cũng nảy sinh sau khi 3 tuyển thủ Pháp phải nhận thẻ vàng ở vòng đấu trước, trong khi Paraguay không bị phạt thẻ nào ở trận đấu ngập tràn những pha phạm lỗi. Phóng viên hỏi HLV Deschamps có bức xúc vì điều đó không?

"Đó là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi," ông nói. "Tôi tin tưởng vào tổ trọng tài... Một số quyết định có thể dẫn đến những cuộc tranh luận, điều đó phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Đối thủ chúng tôi chuẩn bị gặp là Morocco chứ không phải trọng tài. Trọng tài có mặt ở đó để thực thi công bằng luật lệ của bóng đá".

Chiến lược gia 57 tuổi cũng được hỏi về tương lai, khi ông sẽ chia tay tuyển Pháp sau World Cup 2026. Ông đã giữ "ghế nóng" tuyển Pháp suốt 14 năm qua, nổi bật với chiến tích đưa "Les Bleus" lên đỉnh thế giới tại World Cup 2018.

"Cảm ơn sự quan tâm của các bạn, nhưng tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Trận đấu trước hoàn toàn có thể là trận đấu cuối cùng. Trong tâm trí tôi và đội ngũ ban huấn luyện lúc này, chúng tôi chỉ muốn giành chiến thắng vào ngày mai. Đó là mục tiêu cao nhất. Trong bóng đá có rất nhiều kịch bản có thể xảy ra về mặt kết quả... Còn hiện tại, tôi đang dồn toàn bộ sự tập trung vào tuyển Morocco để chúng tôi có thể giành chiến thắng trong trận đấu mới nhất", HLV Deschamps kết luận.